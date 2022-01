The Longest Road on Earth: Art-House-Spiel erscheint für Xbox

Autor:, in / The Longest Road on Earth

The Longest Road on Earth erscheint für Xbox, PlayStation und Switch.

Das bittersüße Art-House-Spiel The Longest Road on Earth mit dem Soundtrack der Künstlerin Beícoli erscheint am 25. Januar auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, und PlayStation 5. Ab dem 9. Februar können die Spieler die Ermittlungen im düsteren Film-Noir-Adventure Backbone auf Nintendo Switch aufnehmen.

The Longest Road on Earth ist eine persönliche und meditative Erzählung, die zum Nachdenken anregt. Die vier Kurzgeschichten mit einer Spielzeit von insgesamt rund zwei Stunden werden nur durch die Bilder und 24 Originalsongs der Künstlerin Beícoli erzählt.

Die Spieler lassen in den Geschichten ihrer Fantasie freien Lauf und treffen auf der Reise auf der längsten Straße der Welt liebevolle Charaktere in bedeutenden Augenblicken auf den Stationen ihres Lebens.

The Longest Road on Earth kommt ohne Bildschirmtext aus und erscheint am 25. Januar für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, und PlayStation 5. Eine Version für den PC ist bereits erhältlich.