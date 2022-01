The Longest Road on Earth: Wie das Art-House-Spiel entstand

Autor:, in / The Longest Road on Earth

Eine Dokumentation erzählt die Entstehungsgeschichte von The Longest Road on Earth, das jetzt für Xbox veröffentlicht wurde.

Publisher Raw Fury und Entwickler Brainwash Gang zeigen einer 20-minütigen Dokumentation, wie das Arthouse-Spiel The Longest Road on Earth entstanden ist.

Die Simulation erzählt in vier Kurzgeschichten das Wesentliche des alltäglichen Lebens, untermalt von einem nostalgischen Soundtrack. Im Spiel gibt es keine Texte oder Dialoge und ihr könnt in den knapp drei Stunden Spielzeit Momente mit den Charakteren verbringen, um heraus zu finden, was sie alle verbindet.

Schaut euch dazu die Dokumentation zu The Longest Road on Earth an:

The Longest Road on Earth wurde am 27. Januar 2022 für Xbox, PlayStation und Switch veröffentlicht.