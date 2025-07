The Lord of the Rings: Return to Moria: Entlassungen bei Entwickler Free Range Games

The Lord of the Rings: Return to Moria-Entwickler Free Range Games entlässt das komplette Entwicklerteam eines noch unagekündigten Spiels.

Schon im April dieses Jahres hatte The Lord of the Rings: Return to Moria-Entwickler Free Range Games eine nicht genauer genannte Zahl an Mitarbeitern entlassen.

Nun hat das Studio Berichten zufolge das gesamte Entwicklerteam eines noch unangekündigten Spiels entlassen, was insgesamt 80 Mitarbeiter umfassen soll. Via LinkedIn berichten mehrere hochrangige Mitarbeiter von der Maßnahme und verkünden, ab sofort auf Jobsuche zu sein:

„Am Montag wurde uns das Projekt, an dem ich die letzten 4 Jahre gearbeitet habe, aus den Händen gerissen und unser gesamtes Entwicklerteam wurde entlassen“, schreibt Senior UX/UI Designer Quinn Le. „Wir sind alle traurig und überrumpelt, aber vor allem blicken wir in die Zukunft.“

Laut Senior Producer Joseph Knox habe der Publisher die Finanzierung des Projekts zurückgezogen, was zur Einstellung führte. Aussagen von Quest Designer Tracy Runanin-Telle deuten auf ein ursprünglich geplantes Open-World-Setting hin.