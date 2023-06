The Lord of the Rings: Return to Moria: Gameplay-Trailer führt tief in die Zwergenmine

Im Gameplay-Trailer zu The Lord of the Rings: Return to Moria steigen Spieler in die Tiefen der Zwergenmine hinab.

Free Range Games und North Beach Games haben Spieler beim Summer Game Fest einen ersten Blick auf das Gameplay von The Lord of the Rings: Return to Moria werfen lassen.

Erzählerisch begleitet vom legendären Schauspieler John Rhys-Davies (Gimli), ist The Lord of the Rings: Return to Moria das einzige Survival-Crafting-Videospiel, das im Vierten Zeitalter von Mittelerde spielt

Von Lord Gimli Lockbearer ins Nebelgebirge gerufen, übernehmen Spieler die Kontrolle über eine Gruppe von Zwergen, die die verlorene Beute aus der Zwergenheimat Moria – bekannt als Khazad-dûm oder Dwarrowdelf – zurückholen sollen.

The Lord of the Rings: Return to Moria wird im Herbst 2023 für Xbox Series X|S erscheinen.