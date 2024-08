The Lord of the Rings: Return to Moria: Release-Datum für Xbox enthüllt

Der Herr der Ringe: Return to Moria wird am 27. August auf Steam und Xbox Serie X|S zusammen mit dem Goldenen Update veröffentlicht, komplett mit Crossplay, Sandbox-Modus und mehr

Der unabhängige Entwickler Free Range Games und der Publisher North Beach Games freuen sich, ankündigen zu können, dass The Lord of the Rings: Return to Moria, das einzige Survival-Crafting-Videospiel, das im Vierten Zeitalter von Mittelerde spielt, der kultigen Fantasy-Welt von J.R.R. Tolkien, am 27. August für PC über Steam und Xbox Series X|S zu einem reduzierten Preis von 19,99 $ für eine begrenzte Zeit erscheinen wird.

Im Rahmen der Veröffentlichung des Spiels auf den neuen Plattformen wird The Lord of the Rings: Return to Moria das Goldene Update eingeführt, das Crossplay zwischen allen Plattformen, den Sandbox-Modus und eine Fülle anderer Inhalte, Updates und Verbesserungen bietet, die seit der Veröffentlichung des Spiels auf Windows PC über den Epic Games Store (EGS) am 24. Oktober 2023 und für PlayStation 5 am 5. Dezember 2023 implementiert wurden.

Sandbox-Modus: Der Sandbox-Modus, der bisher nur in der Beta-Version von Return to Moria verfügbar war, ermöglicht es Spielern auf allen Plattformen, den Berg unabhängig zu erkunden und zu experimentieren.

In diesem nichtlinearen Modus wird das volle Potenzial des prozeduralen Generierungssystems ausgeschöpft.

Die Spielwelt wird mit einer Vielzahl von zufälligen Seeds generiert, was bedeutet, dass jeder Durchlauf in Bezug auf Layout und Schwierigkeit erheblich variieren kann.

Aufgrund der inhärenten Unvorhersehbarkeit und der minimalen Tutorials wird dieser Modus für Spieler empfohlen, die mit Return to Moria oder anderen Survival-Spielen vertraut sind.

Crossplay über alle Plattformen hinweg: Die Erkundung der Minen von Moria mit Freunden ist jetzt noch einfacher!

Jeder Spieler auf PC über Steam oder EGS, Xbox Series X|S und PS5 kann jetzt Spiele hosten, denen jeder andere Spieler beitreten kann. Genau wie bei Nicht-Crossplay-Spielen können Steam-Spieler 8-Spieler-Sitzungen veranstalten, unabhängig von der Plattform, auf der sich die teilnehmenden Spieler befinden.

Neue Waffen und Rüstungen: Der Sandbox-Modus bringt Rezepte für 14 neue Waffen und Rüstungen mit sich, darunter ein Wolfshut, ein gondorianischer Schild, eine Khazad-Hellebarde und eine Barôkamlut.

Obwohl sie nur im Sandbox-Modus entdeckt werden können, können die Spieler die neuen Gegenstände auch in den Kampagnenmodus mitnehmen, solange ihr Zwerg mit ihnen ausgerüstet ist, wenn er in den Sandkastenmodus wechselt.

Neue Gebäudeteile und Dekorationen: Die Spieler können ihre Basen mit über 100 neuen Gebäudeobjekten verschönern, darunter neue kosmetische Dekorationen wie Beleuchtungskörper, Teppiche, Banner, Einrichtungsgegenstände, Tische und Stühle.

Gebäude-Verbesserungen: Mit den Änderungen am Stabilitätssystem und dem verbesserten Einrasten von Objekten ist das Wiederherstellen von Moria jetzt einfacher denn je. Die verschiedenen Gebäude in Moria sind jetzt stärker als je zuvor, was den Spielern die Möglichkeit gibt, ausgedehnte Basen zu errichten, wo immer sie wollen.

Einzelspieler-Pause: Um das Einzelspieler-Erlebnis zu verbessern, können Offline-Spieler das Spiel jetzt pausieren, indem sie auf dem PC „Escape“ drücken oder das Einstellungsmenü öffnen.

Umgebungsmusik: Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt einen Ambient-Musik-Soundtrack, der die Abenteuer der Zwerge in Moria begleitet.

Schwierigkeitsgrad-Einstellungen: Die Spieler können jetzt den Schwierigkeitsgrad für verschiedene Aspekte des Spiels einstellen, einschließlich feindlicher Aggression, Kampf, Horde, Belagerung und Patrouillenhäufigkeit, Welt- und Minenabwürfe und Überleben.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen: Weitere Details zu den verschiedenen Updates, Fehlerbehebungen, Verbesserungen der Multiplayer-Konnektivität und mehr, die in das Spiel eingeführt wurden.