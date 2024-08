The Lord of the Rings: Return to Moria: Spiel für Xbox Series X|S und Steam erhältlich

Der unabhängige Entwickler Free Range Games und der Publisher North Beach Games geben den Release von The Lord of the Rings: Return to Moria bekannt

Das einzige Survival-Crafting-Videospiel, das im Vierten Zeitalter von Mittelerde und der Fantasy-Welt von J.R.R. Tolkien spielt, ist ab sofort digital für Windows PC über Steam und Xbox Series X|S zu einem reduzierten Preis von 19,99 $ für eine begrenzte Zeit erhältlich ist.

Im Rahmen der Markteinführung können sich neue und alte Fans über Crossplay zwischen allen Plattformen, den Sandbox-Modus und eine Fülle neuer Funktionen, Updates, Verbesserungen und mehr freuen, die Teil des Goldenen Updates sind, das ab heute für alle Plattformen erhältlich ist.

Steam-Spieler können außerdem das plattformexklusive Launch-Bundle erwerben, das das Spiel, den offiziellen Soundtrack mit 34 Titeln Originalmusik sowie eine atemberaubende Kunstausstellung zu einem zeitlich begrenzten, reduzierten Preis enthält.

„Wir freuen uns sehr, The Lord of the Rings: Return to Moria auf Steam und Xbox zu bringen und damit einem ganz neuen Publikum die Möglichkeit zu geben, in die Minen von Moria einzutauchen“, so John Miller, CEO von North Beach Games. „Mit all den neuen Features und Inhalten des Goldenen Updates bietet Return to Moria den bisher tiefsten Einblick in ein Survival-Crafting-Erlebnis, das auf Der Herr der Ringe basiert, und wir können es kaum erwarten, die Meinung der Spieler zu hören.“

„Middle-earth Enterprises ist begeistert, dass The Lord of the Rings: Return to Moria heute auf Steam und Xbox veröffentlicht wird“, so Fredrica Drotos, Steward, Brand & Licensing bei MEE. „Wir sind sehr erfreut und stolz darauf, dass North Beach Games und Free Range Games das Mittelerde-Universum im Spielebereich erweitern“.

„Das Entwicklerteam hat seit dem Start im Oktober 2023 viel Arbeit investiert und wir sind wirklich stolz darauf, wie weit das Spiel gekommen ist“, sagt Jon-Paul Dumont, Game Director bei Free Range Games. „Vom Crossplay über den Sandbox-Modus bis hin zu all den neuen Inhalten und Verbesserungen, die auf dem Feedback der Spieler basieren, freuen wir uns mehr denn je darauf, dass die Fans Return to Moria spielen können.“