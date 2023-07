The Lords of the Fallen: 60fps für Xbox Series X/S und PS5 bestätigt

Autor:, in / The Lords of the Fallen

The Lords of the Fallen wird auf der Xbox Series X/S und PlayStation 5 eine Framerate von 60fps unterstützen.

The Lords of the Fallen präsentierte sich bereits in einem 18 Minuten Action im Gameplay-Video und die großartigen Neuigkeiten reißen nicht ab. So bestätigten die Entwickler, dass das Spiel 60fps auf der Xbox Series X, Xbox Series S und PlayStation 5 unterstützen wird.

Das Reboot zum Action-Rollenspiel von 2014 wird am Freitag, den 13. Oktober 2023 erscheinen. The Lords of the Fallen kann dazu für Xbox vorbestellt werden: