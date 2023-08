The Lords of the Fallen: Deep-Dive-Video entführt in das Reich der Schatten

Autor:, in / The Lords of the Fallen

In einem Deep-Dive-Video erhaltet ihr neue Einblicke in das Reich der Schatten aus dem Actionrollenspiel Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen möchte mit seinem System frischen Wind in das Souls-Like-Genre bringen. Mit dem aktiven Wechsel zwischen dem Reich der Schatten sowie der Welt der Lebenden sollen die Kämpfe euch neue Möglichkeiten bieten.

Wie das ganze aussieht und vor allem funktioniert, erfahrt ihr im neuesten Deep-Dive-Video zum Action-Rollenspiel.

Neben dem Wechsel zwischen den Reichen werdet ihr in dem Video ebenfalls weitere Eindrücke zu Gegnern, Levelstrukturen und Spielmechaniken sammeln können.

Lords of the Fallen von 2014 wird am Freitag, den 13. Oktober 2023 erscheinen. The Lords of the Fallen kann dazu für Xbox vorbestellt werden: