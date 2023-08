The Lords of the Fallen: Schule der Magie

Autor:, in / The Lords of the Fallen

In The Lord of the Fallen habt ihr die Möglichkeit, drei verschiedene Schulen der Magie zu besuchen und dessen Zauber einzusetzen.

Typisch für ein Action-Rollenspiel wie The Lords of the Fallen ist der Einsatz von brachialer Gewalt. Sicher könnt ihr euch mit Schwert und Schild zur Wehr setzen, einen Bogen spannen oder die monströse Axt in die Schädel eurer Widersacher kloppen.

Doch für viele Spieler ist der Weg der Magie ebenso interessant, wie der brachiale Nahkampf. Dazu verschreibt ihr euch in The Lords of the Fallen den verschiedensten Schulen, um die Magie des jeweiligen Hauses zu meistern.

Die Rhogar sind das Zuhause von Adyr, dem Hauptantagonisten der Geschichte. Die uralte Magie der Pyromantie wird in diesem Haus geschult. Auch die Radiant ermöglicht es euch, mit Blitzzaubern nicht nur die Gegner erzittern zu lassen, sondern auch die hohe Kunst der Verteidigungszauber.

Die Umbral-Zauber sind mächtige Angriffe, die zur Vorbereitung aber viel mehr Zeit benötigen, als ein flink geworfener Feuerball. Dafür ist das Ergebnis eine verheerende Zerstörung in Form von Bomben oder Energiewellen.

Ihr braucht euch aber nicht auf eine der Schulen festlegen, viel mehr habt ihr die Möglichkeit, diese zu kombinieren. Ebenfalls erhaltet ihr zuweilen die Chance, unbekannte Zauber von Gegnern zu plündern. Dazu können unter Umständen auch riesige Angriffe eines Bosses zählen, den ihr mit Müh und Not gerade noch erlegen konntet.

The Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

