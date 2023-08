The Lords of the Fallen: Trailer beim Opening Night Live Showcase

Autor:, in / The Lords of the Fallen

Lords of the Fallen wird mit einem neuen Trailer bei der gamescom 2023 Opening Night Live dabei sein.

HEXWORKS (ein Studio von CI Games), hat heute bestätigt, dass das Action-RPG Lords of the Fallen nächste Woche auf der gamescom 2023 zu sehen sein wird.

Fans, die die Messe besuchen, werden zu den ersten weltweit gehören, die einen Live-Walkthrough durch einen noch nie zuvor gesehenen Bereich des kommenden Titels erleben können. Der 20-minütige Showcase wird während der gamescom im Lords of the Fallen-Theater am PLAION-Stand, Halle 9, B010-C019, stattfinden.

Bei der Vorführung wird nicht nur die Zwei-Reiche-Mechanik des Spiels präsentiert, die Teilnehmer durch Axiom, das Reich der Lebenden, zu seinem untoten Gegenstück Umbral führt, sondern gewährt auch einen Vorgeschmack auf intensiven Nah-, Fern- und Magiekämpfe sowie die völlig unterschiedlichen Spielerfahrungen, die die Zwillingsreiche den Spielern bieten werden.

Ein offizieller Trailer zu Lords of the Fallen wird während der Opening Night Live-Show am Dienstagabend Premiere feiern und den Zuschauern zu Hause und in Köln die Gelegenheit geben, die Wiederauferstehung des Dämonengottes Adyr zu erleben.

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Lords of the Fallen nach Köln kommt! Macht euch bereit für die Enthüllung unseres mit Spannung erwarteten, neuen Story-Trailers, der während der ONL Premiere feiern wird“, so Saul Gascon, Head of Studio bei HEXWORKS. „Besucht unser Theater und taucht ein in einen sorgfältig gestalteten Schauplatz, der euch nach Mournstead versetzt, wo einige unserer Teammitglieder einen völlig neuen Bereich des Spiels vorstellen werden. Wir können unsere Aufregung kaum zurückhalten, das alles mit euch zu teilen. Wir sehen uns auf der gamescom!“

Lords of the Fallen erscheint am Freitag, den 13. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und stellt einen kompletten Reboot des Franchises dar. Das Spiel kann bereits vorbestellt werden und ist in drei Editionen erhältlich – Standard, Deluxe und Collector’s, wobei letztere eine 19-Centimeter-Statue des Dark Crusader enthält.

Dazu gibt es aktuell die Lords of the Fallen Limited Edition für nur 9,99 € im Angebot.