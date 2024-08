The Lullaby of Life: Musikalisches Puzzle-Abenteuer jetzt spielbar

Autor:, in / The Lullaby of Life

Das stimmungsvolle Puzzle-Abenteuer The Lullaby of Life erweckt neues Leben auf Konsolen.

The Lullaby of Life, das preisgekrönte musikalische Rätselabenteuer von Entwickler 1 Simple Game und Publisher Midwest Games, erwacht heute auf Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Xbox One.

The Lullaby of Life bietet einen hypnotischen Soundtrack, lustige musikbasierte Rätsel und eine ruhige Atmosphäre und ist auch für PC über Steam, den Epic Games Store, GOG und Fanatical erhältlich.

Begebt euch als Bombo, ein wissbegieriges Teilchen mit der Fähigkeit, durch die Kraft der Musik Leben zu erwecken, auf ein skurriles Abenteuer. Erforscht eine abstrakte Darstellung eines aufkeimenden Universums und kreiert harmonische Melodien, während ihr Umgebungsrätsel löst, die im Laufe von Bombos Reise immer anspruchsvoller werden.

Helft Bombo bei seinem Bestreben, die Stille zu füllen, indem ihr Klänge einsetzt, um dem Universum Harmonie zu verleihen. Komponiert komplexere Melodien mit der Hilfe von talentierten Begleitern, den Ohmies. Diese von den natürlichen Elementen und der String-Theorie inspirierten Kreaturen ermöglichen die Erzeugung von Klängen und das Lösen von Rätseln durch ihre Eigenschaften der Erzeugung, Zerstörung und Erhaltung.

Erweckt mächtige Wesenheiten, die als Älteste bekannt sind, auf dem Höhepunkt eines jeden farbenfrohen Levels, um neue Entdeckungen des Kosmos zu enthüllen und den Prozess der Schöpfung des Universums zu beschleunigen.

Weitere Abenteuer warten auf Bombo und die Ohmies in Versuchen und Herausforderungsmodi, die ihr Timing, ihre Konzentration und ihre Geschicklichkeit auf die Probe stellen, wobei wunderschöne Musik auf diejenigen wartet, die sie bewältigen können.

Ben Kvalo, CEO und Gründer von Midwest Games, sagte: „Heute feiert Midwest Games zusammen mit unseren geschätzten Partnern von 1 Simple Game unseren ersten Konsolen-Launch. The Lullaby of Life ist eine wunderschöne Vorstellung von den Anfängen des Lebens, gepaart mit entspannenden, aber dennoch herausfordernden Abenteuern. Wir hoffen, dass sich die Konsolenspieler genauso in die sich entwickelnde Welt von Bombo verlieben werden, wie wir es mit der heutigen Veröffentlichung auf Xbox und Nintendo Switch getan haben.“