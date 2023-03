The Mageseeker: A League of Legends Story: 2D-Action-Rollenspiel erscheint am 18. April

Wie Riot Forge bekannt gibt, wird das 2D-Action-Rollenspiel The Mageseeker: A League of Legends Story am 18. April 2023 erscheinen.

Riot Forge treibt weiterhin den Ausbau der League of Legends-Marke voran. Dazu sollen im laufenden Jahr neben dem rundenbasierten Rollenspiel Ruined King: A League of Legends Story, welches zuletzt ein kostenloses Upgrade für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhielt, drei weitere Spin-off-Spiele erscheinen.

Noch vor dem Action-Plattformer CONV/RGENCE: A League of Legends Story und dem Adventure Song of Nunu: A League of Legends Story wird The Mageseeker: A League of Legends Story den Anfang machen und am 18. April 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen, wie nun verkündet wurde.

Zum Preis von 29,99 Euro erhalten Spieler die digitale Basis-Version des Spiels, eine digitale Collector’s Edition schlägt mit zehn Euro mehr zu Buche und enthält zusätzliche Zaubersprüche, kosmetische Gegenstände, Skins und ein Ausrüstungspaket. Vorbesteller erhalten den Lost Silverwing als Bonus.

Sammler dürfen sich über eine physische Collector’s Edition zum Preis von 179,99 Euro freuen. Enthalten sind neben dem Basisspiel eine Sylas-Statue, ein Art Book, ein Deluxe-Kunstdruck, eine Lux-Comic-Sonderausgabe mit Hardcover, ein Sylas & Lux-Emaille-Anstecker, der Soundtrack als Vinyl sowie eine exklusive, individuell gestaltete Box.

Einen ersten Gameplay-Trailer zu The Mageseeker: A League of Legends Story gibt es hier zu sehen:

The Mageseeker: A League of Legends Story wird am 18. April 2023 für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie für PC über Steam, GOG und den Epic Games Store erhältlich sein.