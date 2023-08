The Making of Karateka: Interaktive Dokumentation startet im August

Autor:, in / The Making of Karateka

Die interaktive Dokumentation The Making of Karateka startet im August.

1984 begründete Jordan Mechner mit Karateka eine neue Ära der filmischen Erzählung in Videospielen. Bald könnt ihr die Ursprünge dieses außergewöhnlichen Spiels in The Making of Karateka, einer interaktiven Dokumentation für PC und Konsolen, erkunden.

Am 29. August wird The Making of Karateka für 19,99 EUR auf Steam, GOG, Epic, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Eine Nintendo Switch-Version wird im September folgen.

