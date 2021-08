The Medium: Bloober Team veröffentlicht Gamescom-Trailer

Autor:, in / The Medium

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels auf PlayStation 5 im nächsten Monat präsentiert Bloober Team einen brandneuen Trailer im Rahmen der Gamescom 2021 zu The Medium.

Der Trailer zeigt Schlüsselelemente der Geschichte des Spiels und stellt sowohl die Hauptschauplätze als auch die Protagonisten vor, darunter den Hound – ein mysteriöses Wesen aus der Geisterwelt. Beim Soundtrack handelt es sich um „Across the shore“, das von Akira Yamaoka sowie Arkadiusz Reikowski komponiert und von Mary Elisabeth McGlynn gespielte Thema.

The Medium ist ein psychologisches Third-Person-Horrorspiel mit innovativem Dual-Reality-Gameplay. Die Spieler schlüpfen in die Rolle Mariannes, einem Medium mit übersinnlichen Fähigkeiten, und erkunden abwechselnd oder auch gleichzeitig die reale und die spirituelle Welt um ein dunkles Mysterium aufzudecken, hinter dem sich verstörende Geheimnisse, unheimliche Geister und hinterhältige Rätsel verbergen, die nur ein Medium lösen kann.

Darüber hinaus kündigen Bloober Team und Black Screen Records an, dass der atmosphärische Original-Soundtrack von The Medium voraussichtlich im Oktober auf Vinyl und CD veröffentlicht wird. Vorbestellungen sind ab sofort zum Preis von 34 € möglich.

Bloober Team und der führende globale Publishing-Partner Koch Media freuen sich, The Medium weltweit in den Handel zu bringen. Das Spiel wird am 3. September für PC, Xbox Series X|S und PS5 im Handel erhältlich sein – bei ausgewählten Händlern auch in der The Medium: Two Worlds Special Launch Edition die ein exklusives SteelBook, den Soundtrack des Spiels und ein 32-seitiges Hardcover-Artbook enthält.

The Medium ist das bisher größte und ehrgeizigste Projekt von Bloober Team, die sowohl Entwickler als auch Publisher des düsteren Titels sind. Dank Next-Gen-Technik gibt es keine Ladebildschirme und das volle Potenzial der neuesten Unreal Engine 4 Version wird genutzt. Akira Yamaoka, bekannt für seine Arbeit an der Silent-Hill-Reihe, und Arkadiusz Reikowski vom Bloober Team arbeiteten gemeinsam an der originalen „dualen“ Musik des Spiels und erschaffen eine einzigartige Atmosphäre in beiden Welten.