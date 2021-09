The Medium: Grafik- und Framerate-Vergleich zwischen PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Autor:, in / The Medium

Nachdem The Medium zeitlich exklusiv für Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, ist das Spiel nun auch für die PlayStation 5 erhältlich.

Nun wurden beide Versionen miteinander verglichen, was einige interessante Details zum Vorschein gebracht hat. Laut der Analyse verwendet die PS5 keinerlei Ray-Tracing (RT). In der Serie X wurde Ray-Tracing mit Ambient Occlusion und Reflektionen zum Teil implementiert. Bei der PlayStation 5-Fassung wurde das alles entfernt und ähnelt somit eher der Xbox Serie S-Version, die auch kein RT bietet.

Um den kompletten Wegfall von Ray-Tracing auf der PlayStation 5 zu kompensieren wurde die Beleuchtung und die Ambient Occlusion ein wenig modifiziert. Dies ergibt an manchen Stellen guten und an anderen weniger gute Ergebnisse.

Da man bei Sony auf Ray-Tracing verzichten muss, hatten die Entwickler immerhin die Möglichkeit die Auflösung der PS5 etwas zu erhöhen. Sie läuft ebenfalls mit dynamischen 4K wie die Xbox Series X, hat aber an seltenen Stellen nicht so niedrige Spitzenwerte wie die Konsole von Microsoft. In Bereichen, in denen die Xbox Series X manchmal kurz unter 1080p fiel, bleibt die PlayStation 5 ohne Ray-Tracing bei über 1260p.

In Bezug auf die Framerate zieht die PlayStation 5 diesmal den Kürzeren. Die Leistung der PS5 leidet unter häufigeren Einbrüchen als die Xbox-Version besonders bei den Cinematics mit 30FPS.

Die Schatten auf der PS5 haben sich ebenfalls verändert und wirken in einigen Bereichen kantiger als auf anderen Plattformen, insbesondere im Freien. Die anisotrope Filterung ist auf der PS5 gegenüber der Serie X leicht verbessert. Texturen sind in allen Versionen von gleicher Qualität.

Bei den Ladezeiten hat diesmal wieder die Xbox Series X die Nase vorn und lädt das Spiel in 10,63 Sekunden. Die PlayStation 5 braucht fast doppelt so lange und 20,60 Sekunden. Gewinner ist die Xbox Series S mit 8,03 Sekunden!

