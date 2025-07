The Midnight Walkers: Zombies, Giftgas und gnadenlose Kämpfe

Autor:, in / The Midnight Walkers

The Midnight Walkers zeigt neuen Cinematic-Trailer und kündigt Early-Access-Start an. Das Spiel erscheint auch für Konsolen!

Mit einem eindrucksvollen Cinematic-Trailer hat Oneway Ticket Studio einen tieferen Einblick in das kommende Zombie-Actionspiel The Midnight Walkers gegeben.

Der Trailer stellt eindrucksvoll die erbarmungslose Routine eines der titelgebenden Überlebenden dar: Töten, schlafen, plündern – und von vorn. Das Spiel soll im vierten Quartal 2025 zunächst im Early Access für PC erscheinen, bevor 2026 auch Konsolenspieler Zugang erhalten.

The Midnight Walkers ist ein kompromissloser Hardcore-Shooter mit PvPvE- und PvE-Elementen, der euch in das heruntergekommene Liberty Grand Center schickt – ein gigantischer Gebäudekomplex, in dem einst Einkaufszentrum, Krankenhaus, Casino und andere Einrichtungen untergebracht waren.

Heute ist der Ort von tödlichen Zombies überrannt und von einer giftigen Gaswolke durchzogen. Eure Aufgabe ist es, in dieser gefährlichen Umgebung zu überleben, Ausrüstung zu finden, Gegner auszuschalten und rechtzeitig zu entkommen. Scheitert ihr – sei es durch Zombies, andere Spieler oder das Gas – verliert ihr alles.

Das Arsenal eurer Spielfigur lässt sich individuell anpassen und reicht von Nahkampfwaffen wie Katanas und Vorschlaghämmern bis hin zu Schusswaffen wie Schrotflinten und Bögen.

Besonders gefährlich sind nicht nur die regulären Zombies wie langsame Walker oder kriechende Crawlers, sondern auch mutierte Varianten wie säurespuckende Infizierte oder gewaltige Bossgegner. Jeder Durchgang fordert höchste Konzentration und taktisches Vorgehen, da jeder Fehler den kompletten Verlust eurer Ausrüstung bedeuten kann.