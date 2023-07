The Mobius Machine: Diesen Side-Scroller solltet ihr im Auge behalten

Autor:, in / The Mobius Machine

Mit The Mobius Machine erscheint ein neuer Side-Scroller für Xbox, der mit seinen ersten Spielszenen schon für Aufsehen sorgen kann.

The Mobius Machine ist ein neuer Side-Scroller-Action-Plattformer mit dynamischen Kämpfen und starker Ausrichtung auf Erkundung. Im Spiel entdeckt ihr laut den Entwicklern eine gewaltige, extraterrestrische Welt voller brutaler außerirdischer Lebensformen und schlecht funktionierender Maschinen.

Dabei kämpft ihr gegen die wilde lokale Fauna und sogar Killermaschinen! Um diese dem Erdboden gleichzumachen, sammelt ihr Blaupausen und stellt neue Waffen und Upgrades her, um effektiver kämpfen zu können. Auf eurer Reise enthüllt ihr Geheimnisse, erkundet verlassene Anlagen und gefährliche Umgebungen an der Oberfläche und in den Tiefen dieser Welt.