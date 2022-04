The Molasses Flood: Studio arbeitet an unangekündigtem Spiel

Autor:, in / The Molasses Flood

Das Studio The Molasses Flood arbeitet an einem unangekündigten Spiel, welches auf einer bestehenden IP von CD Projekt Red basiert.

The Molasses Flood beherbergt ca. 25 Entwickler und ist spezialisiert auf Mehrspieler-Titel. Erst kürzlich wurde dieses Studio von den Machern der Witcher-Reihe und Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, aufgekauft. Jetzt scheint es so, dass sie ihr erstes Projekt zugewiesen bekommen haben. Ein unangekündigtes Spiel, basierend auf einer bestehenden IP vom Mutter-Studio CD Projekt Red.

Das Spiel könnte sich also sowohl im The Witcher Universum, inklusive GWENT: The Witcher Card Game, als auch im Cyberpunk 2077 Universum befinden. Weitere Details gibt es bis jetzt nicht dazu. Sobald es mehr Neuigkeiten und Details über das Projekt von The Molasses Flood gibt, halten wir euch in gewohnter Art und Weise auf dem Laufenden.