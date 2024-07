The Mortuary Assistant: Im August wird auf Konsolen einbalsamiert

Autor:, in / The Mortuary Assistant

The Mortuary Assistant bringt den gruseligen Alptraum am 2. August mit der Definitive Edition auf die Konsolen.

Zur Feier des zweijährigen Jubiläums der ursprünglichen PC-Veröffentlichung von The Mortuary Assistant freuen sich DarkStone Digital und DreadXP, ankündigen zu können, dass der gruselige Horror am 2. August für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird.

Zusätzlich zur Veröffentlichung auf den neuen Plattformen bringt die Definitive Edition auch ein aktualisiertes Gameplay für die PC- und Nintendo Switch-Versionen.

In The Mortuary Assistant schlüpft ihr in die Rolle von Rebecca Owens, einer frischgebackenen Auszubildenden im River Fields Mortuary, aber nicht alles in diesem Job ist so, wie es scheint.

Eines Nachts werdet ihr gerufen, um einige Einbalsamierungen vorzunehmen. Als der Leichenbestatter Raymond bei eurer Ankunft in der Leichenhalle anruft, wird euch schnell klar, dass dies eine Nacht wie keine andere ist und es kein Entkommen vor den dämonischen Kräften gibt, die die Leichenhalle heimsuchen.

Untersucht und präpariert Leichen mit beunruhigend realistischen Techniken wie Reinigung, Einbalsamierung, Kieferverdrahtung und mehr. Einige Leichen erfordern nur die Grundlagen, bevor sie in die Leichenhalle zurückgebracht werden, während andere einen eher esoterischen Ansatz benötigen, um die Dämonen zu vertreiben, die von ihnen Besitz ergriffen haben.

Features

Führt Einbalsamierungsarbeiten durch und haltet dabei dämonische Kräfte in Schach.

Übt okkulte Rituale, um dämonische Wesen zu identifizieren.

Setzt Hinweise zusammen, um den Dämon zu vertreiben und eure Seele zu retten.

Enthüllt die fesselnde Geschichte von Rebecca Owens, die gespenstische Vergangenheit von River Fields und ein düsteres Geheimnis, das direkt unter der Oberfläche liegt…

Das bahnbrechende System macht jeden Durchgang einzigartig und garantiert, dass ihr euch nie völlig sicher fühlens werdet.

Eine Geschichte, die sich in mehreren Durchläufen entfaltet. Jeder Dämon, den ihr verbannt, ist nur ein Teil des Puzzles.

Mehr als 10 Stunden Inhalt und noch mehr zu finden für neugierige Augen.

The Mortuary Assistant: Definitive Edition bietet neue Spukereignisse, einen endlosen Einbalsamierungsmodus, neue Leichen, zusätzliches Wissen, ein neues saisonales Valentinstagsereignis im Februar, Leistungsverbesserungen und mehr.