The Mound: Omen of Cthulhu: Gameplay voller Wahnsinn, Illusionen und Lovecraft-Horror

Mit einem neuen Gameplay-Showcase gibt The Mound: Omen of Cthulhu einen intensiven Einblick in sein kooperatives Horror-Erlebnis und zeigt eine Expedition, die tief in einen verfluchten Dschungel voller Wahnsinn, Illusionen und unvorstellbarer Gefahren führt.

Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Entdeckern, die sich auf eine Schatzsuche begibt und ihre Mission an Bord einer Galeone vorbereitet. Vor jeder Expedition wählen die Spieler ihre Ausrüstung und Waffen, bevor sie sich in eine feindliche und unberechenbare Umgebung begeben.

Der Dschungel selbst wird dabei zu einer lebendigen Bedrohung. Je weiter die Expedition voranschreitet, desto stärker nehmen Gefahr und psychischer Druck zu, bis schließlich der Zugang zu einer geheimnisvollen unterirdischen Welt erreicht wird, in der angeblich enorme Reichtümer verborgen liegen.

Das Spiel ist klar von den Geschichten H. P. Lovecrafts inspiriert und setzt auf eine Atmosphäre aus kosmischem Horror und verzerrter Realität. Übernatürliche Kräfte greifen dabei nicht nur direkt in das Geschehen ein, sondern beeinflussen auch die Wahrnehmung der Spieler, wodurch Realität und Illusion zunehmend verschwimmen.

Besonders im Koop-Modus steht die Kommunikation innerhalb des Teams im Vordergrund. Gleichzeitig wird diese Zusammenarbeit durch zunehmenden Wahnsinn erschwert, da Halluzinationen und Wahrnehmungsstörungen Zweifel innerhalb der Gruppe erzeugen können. Dadurch entstehen Situationen, in denen falsche Entscheidungen oder Fehlschüsse schwerwiegende Konsequenzen haben.

Jede Expedition führt tiefer in den Dschungel, wo Ressourcen gesammelt, Ziele erreicht und letztlich der Rückweg zur Galeone gefunden werden muss, bevor der Wahnsinn vollständig die Kontrolle übernimmt.

The Mound: Omen of Cthulhu erscheint am 15. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.