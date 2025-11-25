The Mound: Omen of Cthulhu: Horror mit bis zu vier Personen im Koop-Modus

The Mound: Omen of Cthulhu bietet Horror in einer First-Person-Perspektive und kann gemeinsam mit bis zu vier Personen im Koop-Modus gespielt werden.

NACON und das ACE Team haben auf dem letzten Xbox Partner Preview ihren ersten Gameplay-Trailer zu The Mound: Omen of Cthulhu vorgestellt, wie wir bereits berichtet haben.

Der Titel aus dem Horrorgenre bietet eine First-Person Perspektive und kann gemeinsam mit bis zu vier Personen im Koop-Modus gespielt werden. Er soll im Sommer 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Frei inspiriert von H. P. Lovecrafts Werk The Mound, lädt The Mound: Omen of Cthulhu die Spielenden dazu ein, eine Gruppe von 2 bis 4 Mitgliedern zu bilden, um nach einer legendären unterirdischen Stadt mit unermesslichen Schätzen zu suchen.

Die Handlung spielt im 16. Jahrhundert, im Zeitalter der großen Entdeckungen der Neuen Welt.

Jede Expedition beginnt auf dem Schiff der Entdecker, wo sich die Spielenden versammeln, um ihre nächste Mission auszuwählen. Dort müssen sie gemeinsam die richtigen Waffen und Ausrüstungen anlegen, die ihnen eine Chance geben, die bestehenden Herausforderungen zu überleben.

Sobald sie an Land sind, müssen alle zusammenarbeiten, um den verfluchten Dschungel zu überleben, den Schatz zu finden, ihre Mission zu erfüllen und lebend zur Galeone zurückzukehren. In diesem Gebiet leben viele Kreaturen, die das Leben der Entdecker bedrohen und ihre geistige Gesundheit so sehr beeinträchtigen, dass sie an allem zweifeln.

Durch diese Verwirrung bleibt unklar, wer den Schrei im Wald ausgestoßen hat, oder ob ein Monster oder ein Verbündeter auf einen zuläuft. Der eigenen Wahrnehmung lässt sich kaum trauen.

Eine falsche Entscheidung, ein fehlgeleiteter Schuss, und die Mission könnte zu einer Katastrophe werden. Um zu überleben, sind gegenseitige Hilfe und Kommunikation über den Nahbereichs-Voice-Chat unerlässlich, um Illusion und Realität voneinander zu trennen, die Zweifel und Paranoia der Gruppe zu zerstreuen und zu hoffen, sicher und gesund zur Galeone zurückzukehren.

