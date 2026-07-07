The Mound: Omen of Cthulhu: Neuer Trailer zeigt die tödlichen Gefahren der Expeditionen

The Mound: Omen of Cthulhu stimmt mit neuem Trailer auf den Horror-Release ein.

Kurz vor dem Release am 15. Juli 2026 haben NACON und ACE Team einen neuen Trailer zu The Mound: Omen of Cthulhu veröffentlicht. Das Video stimmt auf die gefährlichen Expeditionen ein und zeigt, warum nicht nur die Kreaturen des Dschungels zur Bedrohung werden.

Bereits während des Steam Next Fest konnte das Koop-Horrorspiel großes Interesse wecken. Die Demo lockte rund 300.000 Spieler an und sammelte mehr als 700.000 Einträge auf den Steam-Wunschlisten.

In The Mound: Omen of Cthulhu bilden zwei bis vier Spieler einen Expeditionstrupp, der auf einem geheimnisvollen Kontinent nach einer sagenumwobenen Stadt und wertvollen Schätzen sucht. Vor jeder Mission werden auf einer Galeone Auftrag, Waffen und Ausrüstung vorbereitet, bevor die Reise in den gefährlichen Dschungel beginnt.

Im Mittelpunkt steht jedoch nicht der Kampf, sondern das Überleben. Je tiefer die Expedition vordringt, desto stärker leidet die geistige Gesundheit der Figuren. Halluzinationen und akustische Täuschungen verzerren die Wahrnehmung und können sogar dazu führen, dass Spieler ungewollt ihre eigenen Teammitglieder sabotieren. Selbst gefallene Kameraden können in verdorbener Gestalt zurückkehren und zur Gefahr für die Gruppe werden.

Das Horror-Abenteuer setzt bewusst auf Ressourcenknappheit, begrenzte Munition und zerbrechliche Ausrüstung. Statt jede Konfrontation zu suchen, sollen Spieler Gefahren umgehen, schleichen oder den Rückzug antreten, um ihre Mission erfolgreich abzuschließen.

The Mound: Omen of Cthulhu erscheint am 15. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.