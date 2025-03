The Mound: Omen of Cthulhu: Neues Koop-Abenteuerspiel erscheint 2025

Mit The Mound: Omen of Cthulhu erscheint ein neues Koop-Abenteuerspiel im Jahr 2025.

Bildet in The Mound: Omen of Cthulhu im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern eine Gruppe von Entdeckern auf der Suche nach Schätzen. In diesem verfluchten Dschungel lauern überall Gefahren und monströse Kreaturen verändern die Realität.

Behalte einen klaren Kopf und zähmt den Dschungel, bevor er euch verschlingt. ACE Team, das Studio hinter Clash: Artifacts of Chaos und der Zeno Clash-Serie, wagt sich mit The Mound: Omen of Cthulhu an ein neues Genre: einem First-Person-Horrorspiel mit Online-Koop-Modus für bis zu vier Personen.

Inspiriert von Lovecrafts Novelle The Mound schlüpfen Spielende in die Rolle einer Gruppe von Konquistadoren, die auf einer Expedition eine legendäre unterirdische Stadt entdecken, die unschätzbare Schätze bergen soll. Tief in einem unheimlichen und bedrückenden Dschungel müssen die Spielenden monströse, jenseitige Wesen erforschen, die ihre Sinne verzerren, ihren Verstand und ihr Leben bedrohen.

War dieses Geräusch nur eine Halluzination? Verlieren sie ihren Verstand und greifen Verbündeten an, oder lauert wirklich eine feindliche Kreatur in den Schatten? Wenn die Spielenden tiefer in den Dschungel vordringen, können sie nur durch Teamwork sicherstellen, dass sie es lebend zurückschaffen.

The Mound: Omen of Cthulhu erscheint im Jahr 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.