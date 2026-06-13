The Mound: Omen of Cthulhu: Präsentiert spielbare PC-Demo und Trailer vor dem Launch

Nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung erhalten Spieler erstmals die Gelegenheit, selbst in die düstere Welt von The Mound: Omen of Cthulhu einzutauchen. Im Rahmen des Steam Next Fest steht vom 15. bis 22. Juni 2026 eine spielbare PC-Demo des kooperativen Horrorspiels bereit.

Passend zur Ankündigung haben Publisher NACON und Entwickler ACE Team einen neuen Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in Gameplay, Atmosphäre und die Gefahren des verfluchten Dschungels gewährt.

In dem von den Werken H. P. Lovecrafts inspirierten Abenteuer schließen sich zwei bis vier Spieler zusammen, um einen unbekannten Kontinent zu erkunden. Dort sollen sie eine legendäre Stadt aufspüren, die angeblich unermessliche Schätze beherbergt.

Die Demo umfasst die ersten Spielstunden und unterstützt Online-Koop für bis zu vier Teilnehmer. Dabei stehen verschiedene Missionstypen zur Auswahl – von klassischen Schatzsuchen bis hin zu gefährlichen Konfrontationen mit monströsen Kreaturen.

Vor jeder Expedition treffen sich die Spieler an Bord ihrer Galeone, wählen einen Auftrag aus und verteilen Waffen sowie Ausrüstung. Anschließend beginnt die Reise durch den dichten Dschungel, in dem wertvolle Ressourcen, uralte Ruinen und die Überreste früherer Expeditionen entdeckt werden können. Bestimmte Fundorte dienen dabei als neue Startpunkte, um tiefer in die unerforschten Gebiete vorzudringen.

Die größte Bedrohung geht jedoch nicht allein von den Kreaturen des Dschungels aus. Mit jedem Schritt schwindet der Verstand der Entdecker. Halluzinationen, verzerrte Geräusche und andere Sinnestäuschungen erschweren die Zusammenarbeit und können sogar dazu führen, dass Teammitglieder unbeabsichtigt ihre eigenen Kameraden sabotieren.

Selbst nach dem Tod endet der Albtraum nicht. Gefallene Gruppenmitglieder können als verdorbene Wesen zurückkehren und sich gegen ihre ehemaligen Verbündeten wenden.

The Mound: Omen of Cthulhu erscheint am 15. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.