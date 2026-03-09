The Mound: Omen of Cthulhu: Release-Termin und neuer Trailer zum Koop-Survival

Neuer Trailer enthüllt Lovecraft‑Horror: The Mound – Omen of Cthulhu setzt im Juli voll auf Koop‑Survival.

NACON und ACE Team haben einen neuen Trailer zu The Mound: Omen of Cthulhu veröffentlicht und zeigen erstmals klar, was das Spiel ausmacht: ein reines Koop‑Erlebnis, in dem bis zu vier Entdecker*innen während der Zeit der Konquistadoren gegen Wahnsinn, kosmische Schrecken und eine feindselige Insel ums Überleben kämpfen.

Der Release des Spiels ist für den 15. Juli 2026 auf PS5, Xbox Series X|S und PC geplant.

Expedition ins Unbekannte

Die Spieler starten an Bord einer Galeone, wo El Capitán ihnen mehrere Aufträge erteilt: Reichtümer bergen, eine vermisste Person finden, eine alte Festung lokalisieren – und möglichst lebend zurückkehren. Doch schon beim ersten Schritt in den Dschungel macht sich ein unheilvolles Gefühl breit.

Die Insel verspricht Schätze und Geheimnisse, aber auch Kreaturen, die besser unentdeckt geblieben wären.

Koop‑Survival mit Zeitdruck

Zu Beginn jeder Expedition formt die Gruppe ein Team aus bis zu vier Forschenden und wählt einen Auftrag aus. Ziel ist es, Schätze zu sammeln und neue Gebiete zu erschließen. Doch je länger die Mission dauert, desto aggressiver und zahlreicher werden die Kreaturen.

Das Inventar ist begrenzt, Waffen sind rudimentär – Konflikte sollen eher vermieden als gesucht werden.

Wahnsinn als Gameplay‑Gefahr

Ein zentrales Element ist der geistige Verfall. Je tiefer die Gruppe in den kosmischen Horror vordringt, desto stärker werden Halluzinationen: Verbündete erscheinen als Monster, harmlose Ebenen verwandeln sich in tödliche Fallen, Büsche scheinen zu leben, Blutregen setzt ohne Vorwarnung ein.

Wer lebend zurückkehrt, erfüllt El Capitáns Auftrag – doch neue Missionen warten bereits.

Lovecraft‑Inspiration im Fokus

Das Spiel basiert lose auf H. P. Lovecrafts Kurzroman The Mound und schickt zwei bis vier Spieler auf einen unbekannten Kontinent, um eine legendäre Stadt voller Reichtümer zu finden.

Die Mischung aus Expedition, psychologischem Horror und kooperativem Survival soll das zentrale Erlebnis prägen.