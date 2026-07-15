The Mound: Omen of Cthulhu: Schickt Spieler ab heute in einen albtraumhaften Koop-Horror

4 Autor: , in News / The Mound: Omen of Cthulhu
Übersicht
Image: Nacon

The Mound: Omen of Cthulhu startet und setzt auf Koop-Horror, Wahnsinn und Misstrauen im Team.

Ab sofort können Spieler in den Lovecraft-Horror von The Mound: Omen of Cthulhu eintauchen.

Der Launch wird von einem neuen Trailer begleitet, der einen Eindruck von der düsteren Atmosphäre und den Spielmechaniken vermittelt.

In dem für bis zu vier Spieler ausgelegten Abenteuer verschlägt es eine Expedition in einen verfluchten Dschungel, der sich ständig verändert. Dort gilt es, legendäre Schätze zu bergen und gleichzeitig den schleichenden Wahnsinn zu überstehen, der die Wahrnehmung der Charaktere zunehmend verzerrt.

Eine Besonderheit des Spiels ist der Verzicht auf klassische Benutzeroberflächen, die Spieler vor Gefahren oder Halluzinationen warnen. Stattdessen müssen sich Teammitglieder aufeinander verlassen, um zwischen Realität und Einbildung zu unterscheiden.

Die PC-Version wird im Laufe des Tages um 12:00 Uhr MESZ freigeschaltet, während das Spiel auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 bereits verfügbar ist.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Mound: Omen of Cthulhu

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Ralle89 196775 XP Grub Killer Master | 15.07.2026 - 19:34 Uhr

    Ich werde irgendwann mal in nen Sale Einsteigen aber allen viel Spaß

    1
  3. ZombieGott79 99300 XP Posting Machine Level 4 | 15.07.2026 - 20:08 Uhr

    Die Konsolen Version soll richtig schlimm sein , laut Arbeitskollegen. Naja Warte da lieber etwas ab .

    0

Hinterlasse eine Antwort