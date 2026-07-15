The Mound: Omen of Cthulhu: Schickt Spieler ab heute in einen albtraumhaften Koop-Horror

The Mound: Omen of Cthulhu startet und setzt auf Koop-Horror, Wahnsinn und Misstrauen im Team.

Ab sofort können Spieler in den Lovecraft-Horror von The Mound: Omen of Cthulhu eintauchen.

Der Launch wird von einem neuen Trailer begleitet, der einen Eindruck von der düsteren Atmosphäre und den Spielmechaniken vermittelt.

In dem für bis zu vier Spieler ausgelegten Abenteuer verschlägt es eine Expedition in einen verfluchten Dschungel, der sich ständig verändert. Dort gilt es, legendäre Schätze zu bergen und gleichzeitig den schleichenden Wahnsinn zu überstehen, der die Wahrnehmung der Charaktere zunehmend verzerrt.

Eine Besonderheit des Spiels ist der Verzicht auf klassische Benutzeroberflächen, die Spieler vor Gefahren oder Halluzinationen warnen. Stattdessen müssen sich Teammitglieder aufeinander verlassen, um zwischen Realität und Einbildung zu unterscheiden.

Die PC-Version wird im Laufe des Tages um 12:00 Uhr MESZ freigeschaltet, während das Spiel auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 bereits verfügbar ist.