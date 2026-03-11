The Necromancer’s Tale: Düsteres Gothic-RPG kommt auf Konsolen

Der Publisher Silver Lining Interactive hat eine Partnerschaft mit Psychic Software angekündigt, um das gefeierte Gothic-Rollenspiel The Necromancer’s Tale auf Konsolen zu bringen. Das Spiel soll 2026 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Die PC-Version des Titels setzte bereits stark auf eine dichte, narrative Spielerfahrung. In der Geschichte schlüpfen Spieler in die Rolle eines unbedeutenden Adligen des 18. Jahrhunderts, der langsam in die verbotene Kunst der Nekromantie hineingezogen wird. Dabei müssen sie Geheimhaltung, Diplomatie, Erpressung und Manipulation miteinander verbinden, während sie gleichzeitig immer tiefer in dunkle Magie und Wahnsinn abgleiten.

Die Spielwelt basiert auf einer alternativen historischen Realität voller Intrigen. Entscheidungen in Dialogen sollen dabei spürbare Konsequenzen haben und den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen. Zusätzlich können Spieler ein umfangreiches Zauberbuch mit düsteren Ritualen freischalten und in taktischen rundenbasierten Kämpfen gegen Feinde antreten – unterstützt von beschworenen Untoten.

Laut Entwickler bietet das Spiel mehr als 400.000 Wörter an verzweigter Story, über 180 einzigartige NPCs sowie zahlreiche Entscheidungsmöglichkeiten, die den Verlauf der Handlung verändern können.

Ein genauer Veröffentlichungstermin sowie Details zu Preis und Vorbestellungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.