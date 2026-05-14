The Necromancer’s Tale: Gothic RPG erscheint am 24. Juni 2026

Das storylastiges Gothic-RPG The Necromancer’s Tale erscheint am 24. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2, das Spieler in eine düstere Welt voller Intrigen, Magie und moralischer Abgründe führt.

Das Spiel versetzt Spieler in die Rolle eines 18. Jahrhunderts Adligen, der sich Schritt für Schritt in die verbotenen Künste der Nekromantie hineinbewegt. Im Zentrum steht ein mächtiges, mysteriöses Buch voller Rituale, das den Weg in eine Welt zwischen Leben, Tod und Wahnsinn öffnet.

Dabei setzt das Spiel auf eine stark verzweigte Handlung mit mehr als 400.000 Wörtern an handgeschriebener Narrative sowie über 180 NPCs, die jeweils eigene Hintergründe und Interaktionen mitbringen. Entscheidungen im Dialogsystem beeinflussen dabei direkt den Ruf des Spielers in der Gesellschaft – sinkt das Vertrauen zu stark, drohen Konsequenzen bis hin zu Gerichtsverfahren oder dem Tod durch die aufgebrachte Bevölkerung.

Neben der Erzählung spielt auch das Gameplay eine zentrale Rolle. In taktischen, rundenbasierten Kämpfen lassen sich untote Verbündete kontrollieren und gegen menschliche sowie übernatürliche Gegner einsetzen. Zusätzlich stehen diplomatische und manipulative Lösungswege zur Verfügung, die sich je nach Spielstil unterschiedlich entfalten.

Die Handlung ist in einer alternativen Version des Jahres 1733 angesiedelt, nahe Venedig und der Adriaküste. Die Welt verbindet den Übergang von Aberglauben zu Wissenschaft mit einer düsteren Atmosphäre aus Politik, Alchemie und schwarzer Magie.

Der Entwickler verspricht eine Spielzeit von 25 bis 50 Stunden sowie mehrere Enden, die stark von den getroffenen Entscheidungen abhängen.