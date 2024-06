The Nightscarred: Forgotten Gods: Actionspiel kombiniert Kampf und Zauber

Shadowfall Studios freut sich, seinen Debüt-Titel, The Nightscarred: Forgotten Gods anzukündigen, dessen Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam geplant ist.

Der Titel bietet einen neuen Ansatz für das Genre der First-Person-Action und kombiniert ein mächtiges Zaubersystem mit einer hybriden Kampfmechanik, die es den Spielern erlaubt, ihre magischen Fähigkeiten und Nahkampfwaffen unabhängig voneinander einzusetzen.

Mit seiner reichhaltigen türkischen Mythologie erkunden die Spieler eine auf dem Spielemarkt selten gesehene Geschichte.

„Unsere oberste Priorität ist es, den Spielern die Freiheit zu geben, wie sie in diesem immersiven Action-Erlebnis spielen wollen“, sagt Doğa Can Yanıkoğlu, Mitbegründer und Gameplay-Programmierer von Shadowfall Studios. „In The Nightscarred: Vergessene Götter geben wir den Spielern die Möglichkeit, ihre eigenen magischen Fähigkeiten zu erschaffen, und überlassen ihnen die Kreativität, wie sie diese mit der Nahkampfmechanik kombinieren können. Und das Beste daran? Man kann das entweder alleine tun oder mit einem Freund im Koop-Durchgang.“