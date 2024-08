The Occultist: Ankündigungs-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / The Occultist

Zu The Occultist wurde soeben ein Ankündigungs-Trailer mit ersten Eindrücken veröffentlicht.

Daedalic Entertainment enthüllt The Occultist in einem neuen Ankündigungs-Trailer. Das Spiel soll im Jahr 2025 für PC und Konsolen erscheinen. Schaut euch das Video gleich hier an:

Daedalic Entertainment freut sich, in Zusammenarbeit mit dem Entwickler DALOAR ihr neuestes Spiel, „The Occultist“, anzukündigen. Dieses First-Person-Horror-Erlebnis lädt die Spieler ein, den paranormalen Ermittler Alan Rebels bei seinen bisher schrecklichsten Ermittlungen zu begleiten, und verspricht ein fesselndes und gruseliges Erlebnis.

In „The Occultist“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Alan Rebels, der sich auf eine erschütternde Reise zur rätselhaften Insel Godstone begibt, um die Wahrheit hinter dem mysteriösen Verschwinden seines Vaters herauszufinden.

Ausgerüstet mit seinem mystischen Pendel muss sich Alan durch die nebligen Straßen und unheimlichen Gebäude von Godstone bewegen, einem Ort, der einst die Heimat einer berüchtigten Sekte war, die für ihre verstörenden Experimente und Rituale bekannt ist.

Die Geschichte von „The Occultist“ entfaltet sich, während Alan Rebels Godstone erkundet und seine paranormalen Talente nutzt, um mit den unheilvollen Seelen zu kommunizieren, die sich in den trostlosen Straßen und Gebäuden aufhalten.

Als er tiefer in die dunkle Geschichte der Insel eindringt, werden Alans Überzeugungen über das Okkulte auf die ultimative Probe gestellt.

The Occultist soll im Jahr 2025 für PlayStation 5, Xbox und PC erscheinen.