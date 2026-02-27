The Occultist: Dev Diary Episode 2 beleuchtet Godstone

Das zweite Entwickler-Tagebuch von The Occultist widmet sich der Insel Godstone, einem Ort, der seine Vergangenheit nicht loslässt.

Präsentiert wird eine Umgebung, die einst als utopischer Rückzugsort gedacht war und sich inzwischen in einen Albtraum verwandelt hat. Godstone hält die letzten Momente seiner Bewohner fest und verbindet eindringliche Schönheit mit einer Atmosphäre unterschwelliger Unruhe. Gleichzeitig zeigen die Entwickler, wie sich diese Gegensätze im Design der Schauplätze widerspiegeln und wie die Insel selbst zu einem erzählerischen Element wird.

In der neuen Episode wird deutlich, dass Godstone weit mehr als eine Kulisse darstellt. Der Schauplatz erinnert sich an jedes Ereignis und konfrontiert den Spieler mit Fragmenten einer Vergangenheit, die sich nicht begraben lässt. Eine Mischung aus ästhetischen Reizen und bedrückenden Eindrücken prägt die Identität der Insel und bildet den Rahmen für die zentralen Ereignisse des Spiels.

Parallel zum Entwickler-Tagebuch steht eine aktualisierte Demo auf Steam bereit. Weitere Episoden sollen zusätzliche Einblicke in die Entwicklung liefern und die verschiedenen Aspekte des Projekts schrittweise vertiefen.