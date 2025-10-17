The Occultist: Düsterer Trailer bringt ungeahnte Schrecken hervor

Bisher unbekannte Spielszenen, unheimliche Rätsel und ungeahnte Schrecken tauchen im neuen Trailer zum Horror-Abenteuer The Occultist auf.

Daedalic Entertainment und DALOAR haben einen neuen Trailer zu The Occultist vorgestellt.

Das Video zeigt bisher unveröffentlichte Gameplay-Szenen und vertieft die bedrückende, übernatürliche Atmosphäre des Spiels – von den geheimnisvollen Kräften des Pendels über kryptische Rätsel bis hin zu den gespenstischen und monströsen Wesen, die die Insel Godstone heimsuchen.

Der Trailer ist mehr als nur eine Vorschau, er unterstreicht, wie weit die Entwicklung fortgeschritten ist, und gibt einen Vorgeschmack auf die eindringliche Reise, die die Spieler erwartet.

Jede Szene führt tiefer in die verfallenden Straßen von Godstone, wo die Stille Geheimnisse verbirgt und jedes Ritual seine Spuren hinterlässt.

The Occultist wird 2026 für PlayStation 5, Xbox und PC erscheinen und die Spieler in die Schatten von Godstone entführen.