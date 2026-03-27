The Occultist: Entwickler enthüllen Horror-Geheimnisse

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Image: Daedalic Entertainment

The Occultist gewährt mit neuen Entwickler-Interviews einen Blick hinter die Kulissen und bereitet auf den Release des psychologischen Horror-Abenteuers vor.

Düstere Geheimnisse und beklemmende Atmosphäre stehen im Mittelpunkt von The Occultist, das sich mit neuen Entwickler-Einblicken präsentiert.

In einer aktuellen Zusammenstellung von Behind-the-Scenes-Interviews geben die Entwickler von DALOAR einen seltenen Blick hinter die Kulissen des kommenden psychologischen Horror-Abenteuers.

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3 Kommentare Added

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  1. Duck-Dynasty 166615 XP First Star Gold | 27.03.2026 - 12:19 Uhr

    Und dann pendelt dich einer zum Vorbestellen ein.
    Krank. Lustig, aber krank. 🤷🏻‍♂️

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  2. Blight 26825 XP Nasenbohrer Level 3 | 27.03.2026 - 12:23 Uhr

    Wie der Pendel in der Egosicht gehalten wird, macht mich fertig ^^

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