The Occultist: Entwickler enthüllen Horror-Geheimnisse

The Occultist gewährt mit neuen Entwickler-Interviews einen Blick hinter die Kulissen und bereitet auf den Release des psychologischen Horror-Abenteuers vor.

Düstere Geheimnisse und beklemmende Atmosphäre stehen im Mittelpunkt von The Occultist, das sich mit neuen Entwickler-Einblicken präsentiert.

In einer aktuellen Zusammenstellung von Behind-the-Scenes-Interviews geben die Entwickler von DALOAR einen seltenen Blick hinter die Kulissen des kommenden psychologischen Horror-Abenteuers.