The Occultist: Entwickler enthüllen Horror-Geheimnisse

Düstere Geheimnisse und beklemmende Atmosphäre stehen im Mittelpunkt von The Occultist, das sich mit neuen Entwickler-Einblicken präsentiert.
In einer aktuellen Zusammenstellung von Behind-the-Scenes-Interviews geben die Entwickler von DALOAR einen seltenen Blick hinter die Kulissen des kommenden psychologischen Horror-Abenteuers.
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und dann pendelt dich einer zum Vorbestellen ein.
Krank. Lustig, aber krank. 🤷🏻♂️
Wie der Pendel in der Egosicht gehalten wird, macht mich fertig ^^
Der Pendel am Ende mit der Vorbestellung ist ja mal kurios 😅.