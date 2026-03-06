The Occultist: Release-Datum bekannt gegeben

Entwickler Daloar und Publisher Daedalic Entertainment haben den Release ihres First-Person-Horror-Abenteuers The Occultist für den 8. April 2026 angekündigt.

Gleichzeitig können Spieler das Spiel bereits jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X/S vorbestellen.

Im Mittelpunkt steht die Erkundung der geheimnisvollen Insel Godstone, die den Spielenden ein dauerhaft beklemmendes Horror-Erlebnis bieten soll. Statt auf klassische Jump Scares oder übertriebene Gewalt zu setzen, konzentriert sich das Spiel auf eine aufgebaut Spannung, die über Umgebungsdetails, entfernte Geräusche und gezielt eingesetzte Stille erzeugt wird.

Developer-Diary enthüllt Entstehung der Horror-Atmosphäre

Passend zum Start der Konsolen-Vorbestellungen hat Daloar die dritte Folge ihres Developer Diaries veröffentlicht. Unter dem Titel „Building a Unique Horror Atmosphere“ (Video auf Englisch) zeigen die Entwickler, wie die beklemmende Stimmung von Godstone entsteht. Die Spieler erhalten Einblicke in:

David Álvarez, Environment Artist bei Daloar

Kevin Flórez, Art Director bei Daloar

Die Episode demonstriert, wie Atmosphäre und Vorstellungskraft der Spielenden genutzt werden, um die Angst Schritt für Schritt wachsen zu lassen. Jeder Raum, jedes Geräusch und jede visuelle Feinheit tragen dazu bei, die Spannung konstant zu halten.

Das erwartet euch in The Occultist

First-Person-Horror mit Fokus auf psychologischer Spannung

Keine klassischen Jump Scares – Angst entsteht durch Atmosphäre

Erkunden der Insel Godstone mit detailreichen Umgebungen

Release am 8. April 2026, Vorbestellungen ab sofort für PS5 und Xbox Series X/S

Seid ihr bereit, die düsteren Geheimnisse von Godstone zu lüften und der Angst zu begegnen?