The Outer Worlds 2: Accolades-Trailer haut positive Kritiken raus

Nach dem Frühzugang am Freitag ist The Outer Worlds 2 seit gestern offiziell für Xbox Series X|S, PC und Game Pass erhältlich.
Wie das Spiel bei der Fachpresse ankam, haben wir euch bereits im Medaillenspiegel verraten.
Zusätzlich feiert der Accolades-Trailer jetzt die positiven Kritiken zu dem von Obsidian Entertainment entwickelten Rollenspiel.
The Outer Worlds 2 ist die Fortsetzung des preisgekrönten Sci-Fi-Rollenspiels in Egoperspektive von Obsidian Entertainment. Macht euch bereit für ein actiongeladenes Abenteuer mit einer neuen Crew, neuen Waffen und neuen Gegnern in einer neuen Kolonie!
Werde es die nächsten Tage mal anfangen, mal sehen, ob es diesen Bewertungen gerecht werden kann.
Es scheint sich bisher nur schlechter auf Steam zu verkaufen als Avowed. Und das trotz des höheren Game Pass Preises. Ansonsten scheint es ja gute 81 Prozent bei den Spielern erhalten zu haben. Wenn alle DLCs draußen sind, werde ich es mir im Sale holen.
Avowed z.b. fand ich schrott. Outer Worlds 2 ist recht gut, die vielen Dialoge und Emails sind allerdings doch ganz schön ermüdend, aber wer sich gerne in eine Welt reinsteigern will kann auch hier wie in Avowed Unmengen an Emails und Gelabber lesen/anhören. Spielerisch finde ich es allerdings sehr gut, Grafik top, Missionen Top, und das Weltendesign, dieser Retro-Futurismus sind absolut klasse. Aber spielerisch hat es auch viele schwächen die NPCs bewegen sich nicht, selbst wenn die Quest erledigt ist stehen sie immer noch an gleicher Stelle. Die Crew gefällt mir diesmal nicht so gut, die Monster könnten auch aus Avowed rüber kopiert sein, Bugs kommen spät im Spiel ziemlich häufig vor (fliegende Leute, in Stein verschmolzene Gegner, Text hat noch die Übersetzungsposition angehängt, also z.b. lalalala (Code 8238947 pos. 3 xy) trotzdem ist es um Längen besser, was wie gesagt mit dem Design viel zu tun hat, auch fällt das Woke diesmal weg bzw. ist kaum merkbar.
Das klingt insgesamt recht gut. Mit Woke hatte ich bisher auch eher das Begleiterdesign verbunden. Das hat mich ein wenig an meinem letzten Critical Whiteness Workshop auf der Arbeit erinnert.
Es liest sich aber so, als wäre man mit Warten was besser dran. Wie so oft. Dann bekommt man die gepatchte Version vom Spiel.
Bei Rollenspielen greife ich sowieso lieber erst zu, wenn alle Inhalte draußen sind. Denn wenn tauche ich da nur einmal richtig ab. Ganz böse war es bei Cyberpunk, wo das Spiel mit DLC ein ganz anderes war und alle Skillpunkte erstmal neu verteilt werden mussten. Nur wusste ich gar nicht mehr, wo ich die haben wollte.
„Grafik top“
Findest du echt?
Bei RPGs hab ich eh das Gefühl das sich fantasy besser verkauft als scifi.
Shooter sind da eher das genaue Gegenteil.
Wobei Shooter gerade natürlich auch harte Konkurrenz haben. Das könnte auch noch mitspielen.
Denke ich auch Oblivion oder Skyrim liefen wahrscheinlich weitaus besser als Starfield. Mir gefällt das Scifi jedoch besser. Bei den Bugs kann auch sein das die schon teils weg gepatcht sind, ich spiele schon seit 5 Tagen und bin denke ich mittlerweile bei der letzten Hauptmission, mache aber erst noch die Nebenmissionen. Und spiele es danach nochmal aber in eine andere Richtung. Theoretisch könnte man im Gegensatz wie versprochen bei Avowed, diesmal tatsächlich mit minimaler Gewalt auskommen. Egal wie man kann es wie einen Shooter spielen, oder an fast allem vorbeischleichen und sich rausreden, was ein bisschen schwer ist, da man einzelne Skills nicht gezielt hochleveln kann, also z.b. Technik 8 ist benötigt aber alle anderen Skills sind erst Stufe 3, die müssen dann erst auf 8 bis man auch Technik 8 nutzen kann. Ist wahrscheinlich so gewollt, damit man in die Bereiche nochmal zurückkehrt, aber wenn die separat wären, könnte man eventuell fast alles ohne Gewalt lösen.
Der Prolog, mehr habe ich bisher nicht gespielt, ist ganz nett. Es ist jedoch sehr ärgerlich, dass eine deutsche Synchronisation der Dialoge fehlt. Ich habe beispielsweise kaum etwas von den Funkmeldungen des zweiten Teams mitbekommen. Es ist schwierig, die Gegend zu erkunden, auf Feinde zu achten und gleichzeitig den Funkverkehr als Textnachricht zu verfolgen. So geht ein ganzer Teil der Atmosphäre des Spiels verloren. Grafisch kann The Outer Worlds 2 auf der Xbox Series X nicht überzeugen. Besonders enttäuschend sind das Aussehen der Gesichter und deren Mimik. Zum Glück tragen einige Gegner Helme mit Visier. 🙂
Was sollen diese Trailer eigentlich?
Da fällt mir immer nur „Eigenlob stinkt“ ein
Stimmt.
Ich hab mir bisher nur einen Charakter erstellt und so richtig reizt mich das Spiel nicht. Aber ich werde dem eine Chance geben.
Habe nun auch schon 3-4 Stunden gespielt. Bin gespannt, ob es mir am Ende besser gefällt als Avowed. Bisher kann ich das noch nicht beurteilen.
Werde ich am Wochenende mal ausprobieren. Mach ich mir mein eigenes Bild.
Soweit ich das mitbekommen habe, wird es zwischen Spielerwahrnehmung und den (unabhängig von diesem Spiel) ars.chkriechenden Mediablättern mal wieder eine sichtbar unterschiedliche Bewertung geben.
Wie kommst Du darauf?
Metacritic ist 83 und bei Steam von den Spielern hat es 83. 😅 Finde ich ziemlich gleich auf.
Wird mal angespielt bei Gelegenheit