The Outer Worlds 2: Accolades-Trailer haut positive Kritiken raus

Das sagen Kritiker zu The Outer Worlds 2 im neuen Accolades-Trailer des Rollenspiels.

Nach dem Frühzugang am Freitag ist The Outer Worlds 2 seit gestern offiziell für Xbox Series X|S, PC und Game Pass erhältlich.

Wie das Spiel bei der Fachpresse ankam, haben wir euch bereits im Medaillenspiegel verraten.

Zusätzlich feiert der Accolades-Trailer jetzt die positiven Kritiken zu dem von Obsidian Entertainment entwickelten Rollenspiel.

The Outer Worlds 2 ist die Fortsetzung des preisgekrönten Sci-Fi-Rollenspiels in Egoperspektive von Obsidian Entertainment. Macht euch bereit für ein actiongeladenes Abenteuer mit einer neuen Crew, neuen Waffen und neuen Gegnern in einer neuen Kolonie!