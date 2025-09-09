The Outer Worlds 2: Destiny als Inspiration für verbessertes Kampfsystem und Bewegung

Obsidian orientiert sich bei The Outer Worlds 2 am Gameplay von Destiny für intensivere Gefechte!

Mit The Outer Worlds 2 arbeitet Obsidian Entertainment an einem Rollenspiel, das den Vorgänger in vielen Bereichen deutlich übertreffen soll. Neben der größeren Spielwelt und einer vertieften Rollenspielmechanik liegt ein klarer Fokus auf dem Kampfsystem.

Laut Game Director Brandon Adler war einer der größten Wünsche der Community, das Gefecht abwechslungsreicher und flüssiger zu gestalten. Dafür wurden die Encounter-Systeme komplett neu aufgebaut, um Begegnungen dynamischer und spannender zu machen.

Auch das Gunplay wurde umfassend überarbeitet. In Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Halo Studios erhielt Obsidian wertvolles Feedback zu Waffenhandling, Trefferfeedback und Systemeinstellungen. Diese Anpassungen sollen das Schussgefühl erheblich verbessern und für ein direkteres, intensiveres Spielerlebnis sorgen.

Design Director Matthew Singh nahm zudem Bungies Destiny als Vorbild. Dessen flüssige Steuerung und Bewegungsfreiheit dienten als „guiding light“, um in The Outer Worlds 2 ein ähnlich intuitives Gefühl zu erzeugen.

Besonders die Bewegung stand im Mittelpunkt: Spieler dürfen sich auf Gleitmechaniken, Parkour-Elemente und allgemein weniger Reibung bei der Fortbewegung freuen. Damit soll Erkundung wie auch Gefecht dynamischer und natürlicher wirken.

Zusammen mit den erweiterten Rollenspiel-Elementen, der Möglichkeit, mit Begleitern zu reisen oder komplett solo zu agieren, und der deutlich größeren Spielwelt will The Outer Worlds 2 ein intensiveres und vielseitigeres Erlebnis bieten.

Der The Outer Worlds 2 Release ist für den 29. Oktober auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC geplant, wobei das Spiel auch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.