The Outer Worlds 2: Destiny als Inspiration für verbessertes Kampfsystem und Bewegung

Mit The Outer Worlds 2 arbeitet Obsidian Entertainment an einem Rollenspiel, das den Vorgänger in vielen Bereichen deutlich übertreffen soll. Neben der größeren Spielwelt und einer vertieften Rollenspielmechanik liegt ein klarer Fokus auf dem Kampfsystem.
Laut Game Director Brandon Adler war einer der größten Wünsche der Community, das Gefecht abwechslungsreicher und flüssiger zu gestalten. Dafür wurden die Encounter-Systeme komplett neu aufgebaut, um Begegnungen dynamischer und spannender zu machen.
Auch das Gunplay wurde umfassend überarbeitet. In Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Halo Studios erhielt Obsidian wertvolles Feedback zu Waffenhandling, Trefferfeedback und Systemeinstellungen. Diese Anpassungen sollen das Schussgefühl erheblich verbessern und für ein direkteres, intensiveres Spielerlebnis sorgen.
Design Director Matthew Singh nahm zudem Bungies Destiny als Vorbild. Dessen flüssige Steuerung und Bewegungsfreiheit dienten als „guiding light“, um in The Outer Worlds 2 ein ähnlich intuitives Gefühl zu erzeugen.
Besonders die Bewegung stand im Mittelpunkt: Spieler dürfen sich auf Gleitmechaniken, Parkour-Elemente und allgemein weniger Reibung bei der Fortbewegung freuen. Damit soll Erkundung wie auch Gefecht dynamischer und natürlicher wirken.
Zusammen mit den erweiterten Rollenspiel-Elementen, der Möglichkeit, mit Begleitern zu reisen oder komplett solo zu agieren, und der deutlich größeren Spielwelt will The Outer Worlds 2 ein intensiveres und vielseitigeres Erlebnis bieten.
Der The Outer Worlds 2 Release ist für den 29. Oktober auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC geplant, wobei das Spiel auch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Donnerstag geht es mit Borderlands 4 los, dann noch 6,5 Wochen bis Outer Worlds 2. Jetzt geht die schöne Zockerzeit los 😊
Bei mir springt noch Dying Light dazwischen.
Eine größere Spielwelt bräuchte ich nicht.
Die von Teil 1 hatte genau die richtige größe und war gut gefüllt.
Vom Gameplay her hab ich jetzt keinen großen Unterschied im bisher gezeigten gesehen.
Fand ich im ersten aber schon gut.
Hab lust drauf.
Finde ich auch, Teil 1 hatte die perfekte Größe für eine Openworld, jedenfalls für mich.
Man konnte trotzdem den Entdeckerdrang befriedigen auch mangels persönlicher Freizeit und konnte die Story zusammenhängend genießen ohne großartig zu versumpfen😅
Mein Problem bei OW2 ist eher das die Charaktere der Crew alle irgendwie wie aus der Klischeemaschine sind. Bin gespannt wie die Beziehungen untereinander sind oder ob sie abkacken gegenüber Teil 1.
Habe auch schon Bock drauf. Wird für mich aber eher etwas für die Weihnachtsfeiertage.
Ich weiß ja nicht, ob sie nicht zu früh mit der Marketingkampagne starten. Bisher schlägt sich das nicht spürbar auf die Wishlist und Verkaufszahlen bei Steam aus. In einem Monat könnte man sich dann so dran gewöhnt haben, dass es nicht mehr sonderlich wirkt.
Na dann bin ich gespannt wie sie es umgesetzt haben. Obsidian Entertainment ist ein Qualitätsstudio, mache mir da keine Sorgen. Bin schon sehr gespannt drauf, der erste Teil ist einfach großartig 🙂
Ich mochte die Obsidoan Games immer sehr, aber so lange sie es nicht für notwendig erachten mehr als eine Sprachausgabe zu liefern, werde ich die Games links liegen lassen.
Habs mit Avowed versucht. Auch ohne mich. Dafür gibt es genug Spiele die eine Deutsche Sprachausgabe haben oder keine benötigen.
Also ich sehe auch kaum einen Unterschied zum Gameplay aus Teil 1, lasse mich aber gerne überraschen.
Ist zwar ganz nett das sie Destiny als Vorbild nehmen, aber dadurch ist das Geld für eine Syncro ausgehangen 😆 Ich passe.
Finde ich grundsätzlich positiv, dass man sich Feedback von den Halo Studios geholt hat.
Also ich fand das kompakte Design gerade so ansprechend. Mal schauen, wie dann Teil 2 wird