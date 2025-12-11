The Outer Worlds 2: Dutzende Korrekturen mit neuem Update live

The Outer Worlds 2 hat heute ein Update erhalten. Obsdian Entertainment adressiert darin Dutzende von Fehlern im Action-Rollenspiel, das seit Ende Oktober für Konsolen und PC, inklusive Game Pass, erhältlich ist.
Das Update korrigiert auch viele Probleme, die von der Community gemeldet worden sind.
Auf der offiziellen Seite könnt ihr euch die Patch Notes im Detail anschauen. Beachtet dabei auch die Abschnitte, in denen es Spoiler gibt.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe auch nur ein paar Stunden gezockt, fand es eher mittelmäßig, mal sehen, ob ich nochmal reinschauen, wenn es fertig gepatched ist.
Warte auf jeden Fall. Ich hatte sooo viele Bugs, ganze Storylinie die nicht gespielt werden konnten, zb musste ich Auntie töten, leider waren alle Gegner in den Wänden. Oder auch Stadt B (es ist das gleiche Spiel wie Awavoed, gleicher Storyarch und ähnliche Quests), wieso kann ich noch Quest anfangen aber nicht erledigen obwohl die Stadt zerstört wurde. Und und und. Wäre das Setting nicht so cool, hätte ich in den ersten 2Std aufgehört.
Ich hatte mir mehr erhofft, fühlt sich nach verschenktem Potenzial an, was soll’s, gibt ja genug zum Zocken.
Ich müsste mal wieder weiter spielen…
Das liest man doch gern. 🙂
Habe es immernoch nicht gespielt wird auch noch ne Weile dauern
Das Game ist richtig geil
Habe das Game durchgezockt und jede Minute genossen. Ein wirklich tolles Spiel geworden. Bugs hatte ich glücklicherweise nur wenige und die waren auch nicht spielentscheidend.
Habs schon durch.
Hervorragendes Game!
Sehr gut, bin beim letzten Planeten, aber hat mich jetzt auch bisschen verloren wie Kartanenmeister bereits angemerkt hat.
Fand Avowed deutlich besser, aber ich bin auch ein Fantasy Fan und kein Since Fiction Fan.
Hab mich riesig auf das Spiel gefreut. Der Vorgänger war toll. Bin echt enttäsuscht was da abgeliefert wurde. Die Story ist meh, sehr viele Bugs usw. Der Funke will auch nach zähen 30 Stunden nicht überspringen. Sehr sehr schade. Werd es aber trotzdem durchspielen, vielleicht wirds ja durch das Update etwas besser. Postiv sind nur die wuchtigeren Gefechte, aber retten tut das nicht viel.