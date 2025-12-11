The Outer Worlds 2: Dutzende Korrekturen mit neuem Update live

Einen ganzen Haufen von Fehlerkorrekturen stecken im neusten Update für The Outer Worlds 2.

The Outer Worlds 2 hat heute ein Update erhalten. Obsdian Entertainment adressiert darin Dutzende von Fehlern im Action-Rollenspiel, das seit Ende Oktober für Konsolen und PC, inklusive Game Pass, erhältlich ist.

Das Update korrigiert auch viele Probleme, die von der Community gemeldet worden sind.

Auf der offiziellen Seite könnt ihr euch die Patch Notes im Detail anschauen. Beachtet dabei auch die Abschnitte, in denen es Spoiler gibt.

  1. Katanameister 265760 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.12.2025 - 19:08 Uhr

    Habe auch nur ein paar Stunden gezockt, fand es eher mittelmäßig, mal sehen, ob ich nochmal reinschauen, wenn es fertig gepatched ist.

    • Eisbaer2405 44610 XP Hooligan Schubser | 11.12.2025 - 19:16 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Warte auf jeden Fall. Ich hatte sooo viele Bugs, ganze Storylinie die nicht gespielt werden konnten, zb musste ich Auntie töten, leider waren alle Gegner in den Wänden. Oder auch Stadt B (es ist das gleiche Spiel wie Awavoed, gleicher Storyarch und ähnliche Quests), wieso kann ich noch Quest anfangen aber nicht erledigen obwohl die Stadt zerstört wurde. Und und und. Wäre das Setting nicht so cool, hätte ich in den ersten 2Std aufgehört.

      • Katanameister 265760 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.12.2025 - 19:32 Uhr
        Antwort auf Eisbaer2405

        Ich hatte mir mehr erhofft, fühlt sich nach verschenktem Potenzial an, was soll’s, gibt ja genug zum Zocken.

  4. Ralle89 44500 XP Hooligan Schubser | 11.12.2025 - 19:18 Uhr

    Habe es immernoch nicht gespielt wird auch noch ne Weile dauern

  5. MaTrial3003 78680 XP Tastenakrobat Level 4 | 11.12.2025 - 19:20 Uhr

    Habe das Game durchgezockt und jede Minute genossen. Ein wirklich tolles Spiel geworden. Bugs hatte ich glücklicherweise nur wenige und die waren auch nicht spielentscheidend.

  7. Nibelungen86 296880 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.12.2025 - 19:28 Uhr

    Sehr gut, bin beim letzten Planeten, aber hat mich jetzt auch bisschen verloren wie Kartanenmeister bereits angemerkt hat.
    Fand Avowed deutlich besser, aber ich bin auch ein Fantasy Fan und kein Since Fiction Fan.

  8. RainbowF 32978 XP Bobby Car Schüler | 11.12.2025 - 19:44 Uhr

    Hab mich riesig auf das Spiel gefreut. Der Vorgänger war toll. Bin echt enttäsuscht was da abgeliefert wurde. Die Story ist meh, sehr viele Bugs usw. Der Funke will auch nach zähen 30 Stunden nicht überspringen. Sehr sehr schade. Werd es aber trotzdem durchspielen, vielleicht wirds ja durch das Update etwas besser. Postiv sind nur die wuchtigeren Gefechte, aber retten tut das nicht viel.

