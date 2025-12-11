The Outer Worlds 2: Dutzende Korrekturen mit neuem Update live

Einen ganzen Haufen von Fehlerkorrekturen stecken im neusten Update für The Outer Worlds 2.

The Outer Worlds 2 hat heute ein Update erhalten. Obsdian Entertainment adressiert darin Dutzende von Fehlern im Action-Rollenspiel, das seit Ende Oktober für Konsolen und PC, inklusive Game Pass, erhältlich ist.

Das Update korrigiert auch viele Probleme, die von der Community gemeldet worden sind.

Auf der offiziellen Seite könnt ihr euch die Patch Notes im Detail anschauen. Beachtet dabei auch die Abschnitte, in denen es Spoiler gibt.