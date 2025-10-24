The Outer Worlds 2: Erste Wertungen zum Rollenspiel

6 Autor: , in News / The Outer Worlds 2
Image: Xbox Game Studios

Schaut euch die ersten Wertungen zu The Outer Worlds 2 im Medaillenspiegel an.

Das Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds startet nächste Woche in den Nachfolger. Obsidian Entertainment schickt eine neue Crew ins Abenteuer und lässt euch als Agent des Erdenrats in einer Kolonie auf Arcadia ermitteln.

Ermittelt hat auch schon die Fachpresse, denn die ersten Wertungen zu The Outer Worlds 2 sind eingetroffen. Und die sind vielversprechend.

Auf Metacritic liegt der Score etwa derzeit bei 84, auf Opencritic bei 82.

The Outer Worlds 2 ist ab dem 29. Oktober für Konsolen und PC erhältlich. Mit Xbox Game Pass Ultimate bzw. dem PC Games Pass spielt ihr es direkt zum Release im Abo.

The Outer Worlds 2 – Medaillenspiegel

  • Game Rant 9/10
  • PlayStation Universe 9/10
  • GamingBolt 9/10
  • XboxEra 9/10
  • Console Creatures 9/10
  • GAMES.CH 86 %
  • COGconnected 85/100
  • IGN Italy 8,5/10
  • MondoXbox 8,5/10
  • IGN USA 8/10
  • GameSpot 8/10
  • GamePro 80/100
  • Xbox Achievements 80 %
  • Worth Playing 8/10
  • TechRaptor 7,5/10
  • TheSixthAxis 7/10
  • Push Square 7/10

Wertungen 5/5

  • GamesRadar+ 4,5/5
  • TheGamer 4/5
  • Dexerto 3/5

6 Kommentare Added

  2. The Hills have Shice 186985 XP Battle Rifle Master | 24.10.2025 - 12:33 Uhr

    Super Wertungen. Heute Abend gehts los!
    XSX mit der besten Konsolenfassung. 🙂

    PSSR auf der PS5Pro wieder ein Grausen.
    Entwickler scheinen langsam die Lust daran zu verlieren dafür zu optimieren.

    4
  4. Katanameister 228560 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.10.2025 - 12:37 Uhr

    Wenn man nach diesen Wertungen geht, scheint es ja ganz gut geworden zu sein.

    2
  5. Robilein 1170650 XP Xboxdynasty Legend Gold | 24.10.2025 - 12:39 Uhr

    Schon witzig wie ich mich hier wiederhole. Aber die Xbox Game Studios haben den nächsten Kracher veröffentlicht🤣🤣🤣

    Es hat echt Top Bewertungen. Ich freue mich riesig drauf🤗🤗🤗

    3
    • Fayedog 12520 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 24.10.2025 - 12:51 Uhr
      Antwort auf Robilein

      82-84% sind für dich ein Kracher? Für mich eher ein gutes Spiel. War Keeper für dich auch ein Kracher?

      0

