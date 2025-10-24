The Outer Worlds 2: Erste Wertungen zum Rollenspiel

Das Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds startet nächste Woche in den Nachfolger. Obsidian Entertainment schickt eine neue Crew ins Abenteuer und lässt euch als Agent des Erdenrats in einer Kolonie auf Arcadia ermitteln.
Ermittelt hat auch schon die Fachpresse, denn die ersten Wertungen zu The Outer Worlds 2 sind eingetroffen. Und die sind vielversprechend.
Auf Metacritic liegt der Score etwa derzeit bei 84, auf Opencritic bei 82.
The Outer Worlds 2 ist ab dem 29. Oktober für Konsolen und PC erhältlich. Mit Xbox Game Pass Ultimate bzw. dem PC Games Pass spielt ihr es direkt zum Release im Abo.
The Outer Worlds 2 – Medaillenspiegel
- Game Rant 9/10
- PlayStation Universe 9/10
- GamingBolt 9/10
- XboxEra 9/10
- Console Creatures 9/10
- GAMES.CH 86 %
- COGconnected 85/100
- IGN Italy 8,5/10
- MondoXbox 8,5/10
- IGN USA 8/10
- GameSpot 8/10
- GamePro 80/100
- Xbox Achievements 80 %
- Worth Playing 8/10
- TechRaptor 7,5/10
- TheSixthAxis 7/10
- Push Square 7/10
Wertungen 5/5
- GamesRadar+ 4,5/5
- TheGamer 4/5
- Dexerto 3/5
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freue mich drauf.
Super Wertungen. Heute Abend gehts los!
XSX mit der besten Konsolenfassung. 🙂
PSSR auf der PS5Pro wieder ein Grausen.
Entwickler scheinen langsam die Lust daran zu verlieren dafür zu optimieren.
Die Xbox Studios liefern dieses Jahr auch einfach gut ab. 🤗
Wenn man nach diesen Wertungen geht, scheint es ja ganz gut geworden zu sein.
Schon witzig wie ich mich hier wiederhole. Aber die Xbox Game Studios haben den nächsten Kracher veröffentlicht🤣🤣🤣
Es hat echt Top Bewertungen. Ich freue mich riesig drauf🤗🤗🤗
82-84% sind für dich ein Kracher? Für mich eher ein gutes Spiel. War Keeper für dich auch ein Kracher?