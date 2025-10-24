The Outer Worlds 2: Erste Wertungen zum Rollenspiel

Schaut euch die ersten Wertungen zu The Outer Worlds 2 im Medaillenspiegel an.

Das Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds startet nächste Woche in den Nachfolger. Obsidian Entertainment schickt eine neue Crew ins Abenteuer und lässt euch als Agent des Erdenrats in einer Kolonie auf Arcadia ermitteln.

Ermittelt hat auch schon die Fachpresse, denn die ersten Wertungen zu The Outer Worlds 2 sind eingetroffen. Und die sind vielversprechend.

Auf Metacritic liegt der Score etwa derzeit bei 84, auf Opencritic bei 82.

The Outer Worlds 2 ist ab dem 29. Oktober für Konsolen und PC erhältlich. Mit Xbox Game Pass Ultimate bzw. dem PC Games Pass spielt ihr es direkt zum Release im Abo.

The Outer Worlds 2 – Medaillenspiegel

Game Rant 9/10

PlayStation Universe 9/10

GamingBolt 9/10

XboxEra 9/10

Console Creatures 9/10

GAMES.CH 86 %

COGconnected 85/100

IGN Italy 8,5/10

MondoXbox 8,5/10

IGN USA 8/10

GameSpot 8/10

GamePro 80/100

Xbox Achievements 80 %

Worth Playing 8/10

TechRaptor 7,5/10

TheSixthAxis 7/10

Push Square 7/10

Wertungen 5/5

GamesRadar+ 4,5/5

TheGamer 4/5

Dexerto 3/5