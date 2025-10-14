The Outer Worlds 2: Fokusgruppe versinkt im Chaos

Zwischen Chaos und Erkenntnis: Wie Fortsetzungen wie The Outer Worlds 2 wirklich getestet werden.

Bevor Obsidian Entertainment The Outer Worlds 2 am 29. Oktober veröffentlichen kann, muss es ausführlich getestet werden.

Daher bildete man eine Fokusgruppe, wo der „Leiter für Fortsetzungen“ gemeinsam mit einer mutigen Runde Freiwilliger die Grenzen des guten Geschmacks auslotet: von T-Shirt-Kanonen über persönliche Distanz bis hin zum fragwürdigen Einsatz von Geschenkkarten.

Manche nennen es Marktforschung. Obsidian nennt es: Big Sequel Energy.

Wie die Zielgruppenbefragung gelaufen ist, seht ihr im neuen Live-Action-Trailer zum Rollenspiel.