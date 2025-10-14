The Outer Worlds 2: Fokusgruppe versinkt im Chaos

Bevor Obsidian Entertainment The Outer Worlds 2 am 29. Oktober veröffentlichen kann, muss es ausführlich getestet werden.
Daher bildete man eine Fokusgruppe, wo der „Leiter für Fortsetzungen“ gemeinsam mit einer mutigen Runde Freiwilliger die Grenzen des guten Geschmacks auslotet: von T-Shirt-Kanonen über persönliche Distanz bis hin zum fragwürdigen Einsatz von Geschenkkarten.
Manche nennen es Marktforschung. Obsidian nennt es: Big Sequel Energy.
Wie die Zielgruppenbefragung gelaufen ist, seht ihr im neuen Live-Action-Trailer zum Rollenspiel.
4 Kommentare
Den Typen finde ich sehr lustig.😄
Geil😅
Echt witziges Video🤣🤣🤣
Passt auch zum tollen Humor der The Outer Worlds Reihe. Man, ich freue mich auf den zweiten Teil🤗🤗🤗
BSE!!! 😂
Geil, freue mich drauf.