The Outer Worlds 2: Gameplay-Trailer lässt Waffen sprechen

Jede Menge Waffen werden im Gameplay-Trailer zu The Outer Worlds 2 abgefeuert.

Obsidian Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem Rollenspiel The Outer Worlds 2 veröffentlicht.

Im Mittelpunkt des neuen Trailers stehen die vielfältigen Nah- und Fernkampfwaffen, mit denen ihr eure Gegner weghämmert, durchsiebt oder in riesigen Explosionen ins Jenseits befördert.

The Outer Worlds 2 wird am 29. Oktober für Xbox Series X|S und PC sowie mit Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass spielbar sein.