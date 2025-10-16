The Outer Worlds 2: Gameplay-Trailer lässt Waffen sprechen

Obsidian Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem Rollenspiel The Outer Worlds 2 veröffentlicht.
Im Mittelpunkt des neuen Trailers stehen die vielfältigen Nah- und Fernkampfwaffen, mit denen ihr eure Gegner weghämmert, durchsiebt oder in riesigen Explosionen ins Jenseits befördert.
The Outer Worlds 2 wird am 29. Oktober für Xbox Series X|S und PC sowie mit Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass spielbar sein.
Wird auf jeden Fall gespielt 😁
Habe nicht genug Zeit gibt zu viele Spiele die kommen oder da sind brauche dringend 48 Stunden Tage