The Outer Worlds 2: Grafikvergleich zwischen PlayStation 5 Pro, Xbox und PC

Spektakulärer Grafikvergleich: The Outer Worlds 2 zeigt die volle Power auf PC und den Current-Gen-Konsolen!

The Outer Worlds 2 präsentiert sich auf den aktuellen Konsolen mit drei wählbaren Darstellungsmodi: Qualität, Ausgewogen und Leistung.

Zwischen den Modi Qualität und Ausgewogen bestehen nur geringe Unterschiede bei den grafischen Details, wobei vorwiegend die Auflösung variiert. Der Leistungsmodus zielt auf eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde ab und reduziert dafür die Auflösung, die Sichtweite, die Schattenqualität, den Detailgrad und teilweise auch die Texturen.

Auf der PlayStation 5 Pro wird eine höhere interne Auflösung erreicht als auf der PlayStation 5 oder der Xbox Series X, wodurch das Bild insgesamt klarer wirkt.

Trotz der leichten Einbußen in der Grafikqualität erweist sich der Leistungsmodus auf den Konsolen als die überzeugendste Wahl.

Auf dem PC bietet The Outer Worlds 2 zusätzliche technische Möglichkeiten, darunter Multi Frame Generation für Grafikkarten der RTX-5000-Serie in Kombination mit DLSS, was die Performance deutlich verbessert und für ein besonders flüssiges Spielerlebnis sorgt, PC MASTER RACE eben.

