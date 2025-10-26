The Outer Worlds 2: Grafikvergleich zwischen PlayStation 5 Pro, Xbox und PC

The Outer Worlds 2 präsentiert sich auf den aktuellen Konsolen mit drei wählbaren Darstellungsmodi: Qualität, Ausgewogen und Leistung.
Zwischen den Modi Qualität und Ausgewogen bestehen nur geringe Unterschiede bei den grafischen Details, wobei vorwiegend die Auflösung variiert. Der Leistungsmodus zielt auf eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde ab und reduziert dafür die Auflösung, die Sichtweite, die Schattenqualität, den Detailgrad und teilweise auch die Texturen.
Auf der PlayStation 5 Pro wird eine höhere interne Auflösung erreicht als auf der PlayStation 5 oder der Xbox Series X, wodurch das Bild insgesamt klarer wirkt.
Trotz der leichten Einbußen in der Grafikqualität erweist sich der Leistungsmodus auf den Konsolen als die überzeugendste Wahl.
Auf dem PC bietet The Outer Worlds 2 zusätzliche technische Möglichkeiten, darunter Multi Frame Generation für Grafikkarten der RTX-5000-Serie in Kombination mit DLSS, was die Performance deutlich verbessert und für ein besonders flüssiges Spielerlebnis sorgt, PC MASTER RACE eben.
Eine weitere Analyse gibt es hier:
Xbox Series X mit der besten Konsolenversionen laut Digital Foundry. 💪
Unterschiede zwischen den Konsolen sind kaum vorhanden, da bin ich mit der Series X Version bestens bedient. Allerdings soll PSSR wieder Probleme machen bei der Playstation 5 Pro. Hab einen Artikel gelesen das die Konsole definitiv nicht die beste Wahl darstellt. Schon eine echte Bremse mit der sich Entwickler rumschlagen müssen. Insgesamt bietet die Series X die beste Performance🙂
„da bin ich mit der Series X Version bestens bedient.“
Willst du dass das zu einem Meme wird? ^^
„Insgesamt bietet die Series X die beste Performance“
Das stimmt allerdings. Oliver von DF sagt, dass die bessere Performance entweder daher kommt, dass erst später an der PS5 Version gearbeitetet wurde oder dass das Spiel Hardware auf der Xbox anspricht, dass es entweder gar nicht oder nur abgespeckt auf der PS5 gibt
Ist doch so, ist nicht mal gelogen. Die Unterschiede sind gering, auch zur Playstation 5 Pro. Von daher bin ich tatsächlich mit der Series X Version bestens bedient. Joa, könnte auch an der Hardware und den Problemen mit PSSR liegen. Wäre ja nicht das erste Spiel. Aber ja, am Ende eh egal. Die Series X Version liefert, das zählt.
Der Performance modus mit 60fps der PS5 Pro hat schon deutliche Vorteile in der Auflösung gegenüber der Series x und Ps5. 😳
für mich sind diese vergleiche uninteressant!da müsste ich ja die series x und die pro und einen pc haben,um mir die beste version raus zu picken!ausserdem ist die pc version meistens sowieso immer die beste version!bringt mir als konsolero aber nix!
Und genau deshalb sind solche Vergleiche für mich extrem interessant.
Bin nämlich schon seit über 2 Jahrzehnten auf mehreren Plattformen unterwegs.
Auch wegen die Xbox immer die Hauptplattform war.
Kommt auf deinen PC an.
Eben. PC-Version ist aber auch nicht immer besser, wenn die Version herumstottert ohne Ende.
The Callisto Protocol ist so ein Kandidat.
🤝. Meistens holt eine Kraftvolle Graka eben mit Rohleistung noch den Rest raus, ist manchmal ein Trauerspiel, aber das bei manchen spielen selbst eine 5080 einfach nicht viel mehr rausholt, als sie eigentlich könnte und wie reden hier von der Massen Topnotch Karte immerhin.
Ich check diese massiven Popins nicht, warum nur.
Mal wieder sieht man so gut wie keine Unterschiede zwischen den Konsolen, zeigt mal wieder wie überbewertet die Pro ist.
Ich werde bei meinem Durchgang den Leistungsmodus nehmen, der Qualitätsmodus gefällt mir nicht so gut von der Beleuchtung, sieht irgendwie zu hell aus.