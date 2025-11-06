The Outer Worlds 2: Harsche Kritik vom Kingdom Come 2 Director

Daniel Vávra, der Game Director von Kingdom Come: Deliverance 2, hat sich kritisch über The Outer Worlds 2 von Obsidian Entertainment geäußert.
In einem ausführlichen Kommentar nach dem Durchspielen des Sci-Fi-Rollenspiels zeigte sich Vávra enttäuscht über den seiner Meinung nach fehlenden Fortschritt des Studios. Obwohl The Outer Worlds 2 solide Bewertungen mit einem Metascore von 84 Punkten erhielt und für seine Story, Entscheidungsfreiheit und das Gunplay gelobt wurde, bemängelte Vávra den Mangel an Innovation.
Er erklärte, dass Obsidian, trotz der finanziellen Unterstützung durch Microsoft und moderner Technologie, keine neuen Spielmechaniken entwickelt habe, die das klassische RPG-Design wirklich weiterentwickeln.
Vávra stellte die provokante Frage, ob es seit Spielen wie Deus Ex oder dem ursprünglichen Fallout tatsächlich neue Gameplay-Ideen gegeben habe, und forderte stattdessen eine „lebendige, simulierte Welt“ mit echter Nichtlinearität.
In seinem Kommentar sprach Vávra von „statischen, geskripteten Welten“ mit wiederkehrenden Elementen wie Lootboxen, Ladebildschirmen und Level-Grinding, die seiner Meinung nach den Fortschritt des Genres bremsen. Selbst auf den Hinweis, dass viele frühere Entwickler von Fallout: New Vegas nicht mehr bei Obsidian tätig seien, entgegnete er, dass viele Schlüsselpersonen und Gründer weiterhin eine leitende Rolle hätten.
Mit seiner Kritik verweist Vávra indirekt auf die Philosophie hinter Kingdom Come: Deliverance 2, das auf realistische Simulation, dynamische Systeme und organische Spielwelten setzt. Seine Aussagen unterstreichen den anhaltenden Diskurs über die Zukunft klassischer Rollenspiele zwischen linearem Storytelling und offenen, simulierten Welten.
Während The Outer Worlds 2 für viele Spieler ein gelungenes Sci-Fi-Abenteuer bleibt, verdeutlicht Vávras Standpunkt den Wunsch nach mehr spielerischer Freiheit und Innovation im Genre. Obsidian arbeitet derzeit an zwei geplanten Story-Erweiterungen, deren Veröffentlichungstermine noch nicht bekannt sind.
Keine Ahnung was ich von dem Game halten soll!? Keine deutsche vertonung, kein halftern der Waffen, Keine weibliche geh und Laufanimationen und das trotz des finanziellen Hintergrund seitens Microsoft! Ist das ehr für mich ein spiel was keine Seele besitzt, sondern einfach wieder nur das Mindestmaß! Aber ich bin eh müde von microsofts Machenschaften und werde wohl möglich mit der ps6 nach Team blau wechseln (falls sie es besser machen werden) das werden wir dann wohl erst sehen wenn es den soweit ist!?
Die männlichen sehen auch nicht besser aus von hinten. Habs dann doch lieber 1st Person gespielt. Ich fand eher andere Sachen nicht so toll.
Wie NPCs die sich nicht bewegen, trotz abgeschlossener Quests, Ganze Questreihen die sich nicht abschließen lassen weil ? (Z.b. Winterstadtarea nachdem Angriff, alle lassen sich starten aber nicht beenden, Auntie choice Vernichtung – wahrscheinlich weil Gegner in der Wand steckenblieben, ein paar andere Sidequests…), Bugs ohne Ende – fliegende Gegner, in Stein eingeschlossene Gegner usw., ewig langes unwichtiges Gelabber und noch unwichtiger Emails, welches ich weder interessant noch lustig fand, crew die einen evtl hasst wenn man ethische Lösung wählt – aber wenn man nichtmehr mit ihnen redet bleiben sie trotzdem in der Crew. Gegner an denen man eigentlich vorbei rennen kann. 80% der Kämpfe müssen nicht ausgeführt werden, auch der Endkampf ist super leicht.
Mir hat jedoch das Design und die Welt super gefallen. So 50/50. Exploring super, story äh. Am Anfang war ein Commander Zane Trailer ich fäde die Story viel besser, ich hoffe der DLC ist Cmdr Zane, so wie im Trailer, ein bisschen aus Futurama und Mass Effect auf Retro-modern.
naja, KcD2 war auch wieder son typisches 8/10er Game, da schnell in Abarbeiten / Stangenware ausgeartet ist
kein schlechtes Game, halt ein okayes gewöhnliches das man Ende des Jahres aber auch schon wieder vergessen hat
Aber tolle kostenlose Werbung hat er nochmal dafür gemacht 😂