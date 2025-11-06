The Outer Worlds 2: Harsche Kritik vom Kingdom Come 2 Director

Daniel Vávra, der Game Director von Kingdom Come: Deliverance 2, hat sich kritisch über The Outer Worlds 2 von Obsidian Entertainment geäußert.

In einem ausführlichen Kommentar nach dem Durchspielen des Sci-Fi-Rollenspiels zeigte sich Vávra enttäuscht über den seiner Meinung nach fehlenden Fortschritt des Studios. Obwohl The Outer Worlds 2 solide Bewertungen mit einem Metascore von 84 Punkten erhielt und für seine Story, Entscheidungsfreiheit und das Gunplay gelobt wurde, bemängelte Vávra den Mangel an Innovation.

Er erklärte, dass Obsidian, trotz der finanziellen Unterstützung durch Microsoft und moderner Technologie, keine neuen Spielmechaniken entwickelt habe, die das klassische RPG-Design wirklich weiterentwickeln.

Vávra stellte die provokante Frage, ob es seit Spielen wie Deus Ex oder dem ursprünglichen Fallout tatsächlich neue Gameplay-Ideen gegeben habe, und forderte stattdessen eine „lebendige, simulierte Welt“ mit echter Nichtlinearität.

In seinem Kommentar sprach Vávra von „statischen, geskripteten Welten“ mit wiederkehrenden Elementen wie Lootboxen, Ladebildschirmen und Level-Grinding, die seiner Meinung nach den Fortschritt des Genres bremsen. Selbst auf den Hinweis, dass viele frühere Entwickler von Fallout: New Vegas nicht mehr bei Obsidian tätig seien, entgegnete er, dass viele Schlüsselpersonen und Gründer weiterhin eine leitende Rolle hätten.

Mit seiner Kritik verweist Vávra indirekt auf die Philosophie hinter Kingdom Come: Deliverance 2, das auf realistische Simulation, dynamische Systeme und organische Spielwelten setzt. Seine Aussagen unterstreichen den anhaltenden Diskurs über die Zukunft klassischer Rollenspiele zwischen linearem Storytelling und offenen, simulierten Welten.

Während The Outer Worlds 2 für viele Spieler ein gelungenes Sci-Fi-Abenteuer bleibt, verdeutlicht Vávras Standpunkt den Wunsch nach mehr spielerischer Freiheit und Innovation im Genre. Obsidian arbeitet derzeit an zwei geplanten Story-Erweiterungen, deren Veröffentlichungstermine noch nicht bekannt sind.