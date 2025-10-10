The Outer Worlds 2: Jetzt für Xbox Series X|S und PC vorinstallieren

Spieler auf Xbox Series X|S und PC können The Outer Worlds 2 jetzt vorab herunterladen.

Der Pre-Load von Spielen ist immer eine gute Sache. Zum einen kann man sich das Spiel schon vorab herunterladen, um dann zum Launch direkt loslegen zu können.

Zum anderen gibt es leider noch zu viele Holzleitungen, mit denen der Download von Spielen einfach zu lange dauert.

Seine Spiele schon Tage oder Wochen vorher herunterladen zu können, bringt also nur Vorteile.

Ab sofort kann dieser Vorteil bei The Outer Worlds 2 angewendet werden. Denn, das Rollenspiel kann mit knapp 80 GB jetzt für Xbox Series X|S und PC vorab installiert werden.

Bis zum Release am 29. Oktober dürfte es so ziemlich jeder Vorbesteller oder Xbox Game Pass Abonnent auf seine Platte geschaufelt haben.