The Outer Worlds 2: Mehrere DLCs und massives Feature‑Upgrade im Jahr 2026

The Outer Worlds 2 zündet 2026 durch – Entwickler teasern neue DLCs und große Verbesserungen an

Für das Jahr 2026 stellt das Team hinter The Outer Worlds 2 zahlreiche neue Inhalte und Weiterentwicklungen in Aussicht.

Während Brandon Adler, Game Director, The Outer Worlds 2, Obsidian Entertainment, nicht für das gesamte Studio sprechen möchte, betont er, dass er sich darauf freut, gemeinsam mit dem Team weitere Inhalte für das Rollenspiel zu entwickeln.

Für The Outer Worlds 2 sind mehrere DLCs geplant, die im kommenden Jahr veröffentlicht werden sollen. Zusätzlich arbeitet das Team an kontinuierlichen Verbesserungen, die direkt auf das Feedback der Spieler zurückgehen.

Die Entwickler diskutieren derzeit verschiedene neue Features und Quality‑of‑Life‑Optimierungen, die das Spielerlebnis erweitern und anpassen sollen.

Dazu gehören Ideen, die sowohl das Gameplay als auch die Benutzerfreundlichkeit betreffen und auf den Wünschen der Community basieren. Das Team beschreibt die aktuelle Phase als besonders produktiv, da viele Konzepte für Updates, Erweiterungen und Systemverbesserungen im Raum stehen.

„Ich kann nicht für das Studio sprechen, aber ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team weiter an The Outer Worlds 2 zu arbeiten. Wir haben einige DLCs in Vorbereitung und diskutieren derzeit, welche weiteren Verbesserungen wir den Spielern im Laufe des nächsten Jahres bieten möchten.“ „Wir haben unzählige Ideen – von neuen Features bis hin zu Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, die sich die Spieler in Gesprächen mit uns gewünscht haben. Es ist eine aufregende Zeit für uns und ich kann es kaum erwarten, mehr Informationen zu teilen, sobald wir mit der Planung weiter fortgeschritten sind.“

Sobald die Planungen weiter fortgeschritten sind, sollen weitere Informationen zu den kommenden Inhalten von The Outer Worlds 2 veröffentlicht werden.