The Outer Worlds 2: Mögliche Vorbesteller-Boni geleakt, kein Shadow-Drop

Zum Rollenspiel The Outer Worlds 2 wurden die möglichen Vorbesteller-Boni geleakt, ein Shadow-Drop soll es indes nicht geben.

Am Sonntag wird es nach dem Xbox Game Showcase eine eigene Präsentation zu The Outer Worlds 2 geben. Doch nun sind vorab Informationen durchgesickert.

Laut billbil-kun (via Dealabs) wird bei der Präsentation am Sonntag der Release-Termin für The Outer Worlds 2 verkündet und die Vorbestellung im Anschluss eröffnet. Einen Shadow-Drop wird es demnach nicht geben.

Es sind auch schon die Boni für Vorbesteller durchgesickert. Es handelt sich dem Leak zufolge um:

Zanes Uniform-Rüstung

Begleitdrohne Ed

Zanes Pistole und Dolch

Bei Zane wird es sich vermutlich um ein neues Mitglied der Crew handeln.

Offizielle Neuigkeiten zu The Outer Worlds 2 wird es dann am Sonntagabend nach dem Xbox Games Showcase geben.