The Outer Worlds 2: Neue Begleiter und Bedrohungen in der Arcadia-Kolonie

Gamescom 2025: The Outer Worlds 2 stellt eure Crew vor – zwischen Raum-Zeit-Rissen und Fraktionskonflikten!

Im Rahmen der Opening Night Live auf der Gamescom 2025 wurde ein neuer Trailer zu The Outer Worlds 2 veröffentlicht, der euch die zentralen Begleiter vorstellt, die euch auf eurer Reise durch die Arcadia-Kolonie unterstützen werden.

Als Kommandant eines Einsatzteams steht ihr vor der Aufgabe, die Ursache mysteriöser Raum-Zeit-Risse zu untersuchen, deren Bedrohungspotenzial zwischen moderat und universumsgefährdend eingestuft wird.

Gleichzeitig müsst ihr euch mit konkurrierenden Fraktionen auseinandersetzen, die um die Kontrolle der Kolonie kämpfen.

Den neuen Trailer gibt es hier: