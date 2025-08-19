The Outer Worlds 2: Neue Begleiter und Bedrohungen in der Arcadia-Kolonie

Im Rahmen der Opening Night Live auf der Gamescom 2025 wurde ein neuer Trailer zu The Outer Worlds 2 veröffentlicht, der euch die zentralen Begleiter vorstellt, die euch auf eurer Reise durch die Arcadia-Kolonie unterstützen werden.
Als Kommandant eines Einsatzteams steht ihr vor der Aufgabe, die Ursache mysteriöser Raum-Zeit-Risse zu untersuchen, deren Bedrohungspotenzial zwischen moderat und universumsgefährdend eingestuft wird.
Gleichzeitig müsst ihr euch mit konkurrierenden Fraktionen auseinandersetzen, die um die Kontrolle der Kolonie kämpfen.
Den neuen Trailer gibt es hier:
Wow, Obsidian scheint jetzt ultra woke zu sein. Kein einziger weißer Charakter?
Schon bitter und ich dachte man hätte was gelernt von Concord oder Dustborn…
Aufgrund vom GP bekommt es eine Chance.
Irgendwie will der Funke bei dem Spiel nicht überspringen…
Ich mochte den ersten Teil, aber irgendwie spricht mich der zweite nicht so richtig an, obwohl ich ihn eigentlich spielen möchte. Irgendwie komisch 👀
Ernsthaft Obsidian?
Einen schwarzen Mann, eine braune Frau, eine alte braune Frau, ein brauner Mann und einen weiblichen Roboter?
Wenn ihr schon die Woke Schiene fährt dann macht die Charaktere wenigstens cool!
Das Spiel wird so ein Flop werden und garantiert zu Massenentlassungen oder zu der Schliessung des Studios führen.
Den Preis mussten die ja zu ihrem Spiel auch schon im vorraus senken, weil die Vorbestellerzahlen kaum vorhanden sind. Das wird nichts sage ich euch.
Nach den Aussagen von Matt Hansen damals ist das leider keine Überraschung…
Ich wollte immer Teil 1-mal zocken, aber nie dazu gekommen 🤣.
Na dann hol es nach. Ich fand‘s jedenfalls richtig gut.
RIP Obsidian, mit dem Woke Zug in den Abgrund.
Ich dachte echt Microsoft hat vielleicht was gelernt von Concord, Dustborn, DA Wokeguard, South of Midnight …
Aber offenbar nicht.
Was haben die Spiele denn alle gemeinsam?
Sie sind Woke und haben erbärmliche Verkaufszahlen. Hätte man da vielleicht ein Muster ableiten können, was 99,9 % der Gamer nicht haben wollen? Eventuell schon.
Na ja Obsidian hat ja mit Awowed auch schon nichts besonderes mehr geleistet und war schon auf dem absteigenden Ast.
So wird der Verlust dieses Studios nicht ganz so bitter.
South of Midnight war an welcher Stelle genau so übelst Woke?
Obsidian hat mit den South Park Rpgs zwei meiner absolut besten turn based Rpg Erfahrungen geschaffen. Alpha Protocol ist für immer in meinem Herzen. New Vegas, Pilars of Eternity, Neverwinter knights und KotoR sind absolute Klassiker. Aber mit Outerworlds werd ich absolut nicht warm. Da find ich Avowed noch besser.
Und das sie mit MS im Rücken keine Deutsche Synchro abliefern finde ich fast schon frech. Nur euer woke Geschrei kann ich nicht nachvollziehen. Ob die Charas grün, braun, violet, rot oder weiss sind juckt mich nicht die Bohne.
Nur die Qualität ihrer alten Titel sollten sie wieder erreichen.
Die Begleiter sehen mal voll uninteressant aus. Das war bei Outer Worlds ganz anders. Ich glaube, dass ich da eher bei Teil 1 bleibe. Mich würde nicht wundern, wenn die Quests auch ihren Charme verloren haben.
Der Game Pass wird sicher genug Spieler bringen, damit sie es abfeiern können. Das sieht nach Avowed im Weltraum aus.