The Outer Worlds 2: Neue Features, neue Animationen und mehr Komfort

Die Earth Directorate meldet sich mit wichtigen Neuigkeiten für alle Bürger Arcadias: Patch 1.1.0.0 für The Outer Worlds 2 ist ab sofort verfügbar. Das Update bringt zahlreiche Fehlerbehebungen, neue Komfortfunktionen und zusätzliche Gameplay‑Optionen, die auf Community‑Feedback basieren.
Neue Features im Überblick
Der Patch erweitert das Spiel um mehrere Funktionen, die den Alltag im Outer‑Worlds‑Universum spürbar erleichtern:
- Zeit vorspulen (1–24 Stunden)
Spieler können nun direkt über das Pausenmenü – außerhalb von Kämpfen – die Tageszeit verändern. Damit lassen sich Quests, Begegnungen oder bestimmte Tageszeiten gezielt ansteuern.
- Neue Stealth‑Kill‑Animationen
Für Einhand‑ und Zweihand‑Nahkampfwaffen wurden neue Animationen in Ego‑ und Third‑Person‑Perspektive hinzugefügt. Betroffen sind: Impact Hammer, Plasma Cutter, Stun Baton, Tossball Blocker und Sentry Blade.
- Gamepad‑Rebinding auf Konsole und PC
Tastenbelegung für Xbox‑ und PS5‑Controller kann nun frei angepasst werden. Ausgenommen sind aktuell der Pause/Start‑Button (alle Plattformen) sowie L2/R2 auf PS5 aus plattformspezifischen Gründen.
- Walk‑Toggle für Tastatur
Eine neue Umschaltfunktion für den Geh‑Modus wurde hinzugefügt. Standardmäßig ist sie auf „Y“ gelegt, kann aber frei neu belegt werden.
Weitere Verbesserungen
Neben den neuen Features wurden zahlreiche von der Community gemeldete Fehler behoben und zusätzliche Quality‑of‑Life‑Optimierungen vorgenommen. Das Update soll das Spielerlebnis insgesamt stabiler, flüssiger und komfortabler machen. Mehr dazu in den Patch Notes.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird mich wohl nicht bewegen weiterzumachen.
Mich irgendwann eher gestört, das ich keine Schnellreise von Planet zu Planet hatte.
Mir war das zu umständlich immer erst zum Raumschiff, dann ins Cockpit, dann Planeten auswählen und da konnte man nicht mal sehen, wo es Missionsziele gab, wenn es nicht gerade die ausgewählte Quest war.
Und wenn du für eine Quest, mehrfach zwischen Planeten wechseln musstest, hat das wirklich genervt.
Fehlt leider immer noch die Deutsche Synchro 😓
Die vermisse ich auch. Ich werde wohl erst mit GTA6 wieder ein Spiel ohne deutsche Sprachausgabe suchten.
Versumpfe in meinen spielen da bleibt nicht wirklich Zeit es endlich mal zu spielen