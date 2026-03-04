The Outer Worlds 2: Neue Features, neue Animationen und mehr Komfort

Patch 1.1.0.0 für The Outer Worlds 2 veröffentlicht – Zeit vorspulen, neue Stealth‑Kills, Gamepad‑Rebinding und weitere Verbesserungen.

Die Earth Directorate meldet sich mit wichtigen Neuigkeiten für alle Bürger Arcadias: Patch 1.1.0.0 für The Outer Worlds 2 ist ab sofort verfügbar. Das Update bringt zahlreiche Fehlerbehebungen, neue Komfortfunktionen und zusätzliche Gameplay‑Optionen, die auf Community‑Feedback basieren.

Neue Features im Überblick

Der Patch erweitert das Spiel um mehrere Funktionen, die den Alltag im Outer‑Worlds‑Universum spürbar erleichtern:

  • Zeit vorspulen (1–24 Stunden)
    Spieler können nun direkt über das Pausenmenü – außerhalb von Kämpfen – die Tageszeit verändern. Damit lassen sich Quests, Begegnungen oder bestimmte Tageszeiten gezielt ansteuern.
  • Neue Stealth‑Kill‑Animationen
    Für Einhand‑ und Zweihand‑Nahkampfwaffen wurden neue Animationen in Ego‑ und Third‑Person‑Perspektive hinzugefügt. Betroffen sind: Impact Hammer, Plasma Cutter, Stun Baton, Tossball Blocker und Sentry Blade.
  • Gamepad‑Rebinding auf Konsole und PC
    Tastenbelegung für Xbox‑ und PS5‑Controller kann nun frei angepasst werden. Ausgenommen sind aktuell der Pause/Start‑Button (alle Plattformen) sowie L2/R2 auf PS5 aus plattformspezifischen Gründen.
  • Walk‑Toggle für Tastatur
    Eine neue Umschaltfunktion für den Geh‑Modus wurde hinzugefügt. Standardmäßig ist sie auf „Y“ gelegt, kann aber frei neu belegt werden.

Weitere Verbesserungen

Neben den neuen Features wurden zahlreiche von der Community gemeldete Fehler behoben und zusätzliche Quality‑of‑Life‑Optimierungen vorgenommen. Das Update soll das Spielerlebnis insgesamt stabiler, flüssiger und komfortabler machen. Mehr dazu in den Patch Notes.

