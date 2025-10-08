The Outer Worlds 2: Neues Gameplay zum Biom Paradise Island

Neue Spielszenen aus dem ersten Biom Paradise Island sind in einem neuen Video zu The Outer Worlds 2 zu sehen.

Der Nachfolger von The Outer Worlds steht in den Startlöchern. Der zweite Teil des Rollenspiels wird am 29. Oktober veröffentlicht und direkt zum Launch mit Xbox Game Pass Ultimate spielbar sein.

In einem neuen Video von Game Informer seht ihr rund 18 Minuten Gameplay aus Paradise Island. Es ist das erste Biom nach dem Prolog und zeigt die offene Spielwelt, die Obsidian Entertainment für The Outer Worlds 2 geschaffen hat.