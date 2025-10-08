The Outer Worlds 2: Neues Gameplay zum Biom Paradise Island

Der Nachfolger von The Outer Worlds steht in den Startlöchern. Der zweite Teil des Rollenspiels wird am 29. Oktober veröffentlicht und direkt zum Launch mit Xbox Game Pass Ultimate spielbar sein.
In einem neuen Video von Game Informer seht ihr rund 18 Minuten Gameplay aus Paradise Island. Es ist das erste Biom nach dem Prolog und zeigt die offene Spielwelt, die Obsidian Entertainment für The Outer Worlds 2 geschaffen hat.
Im Game Pass werde ich es spielen. Vom Gameplay her könnte es schon Spaß machen, aber grafisch ist das zu wenig mMn.
Muss mir noch überlegen, ob ich das Spiel zocken will, irgendwie haut es mich nicht vom Hocker, komische Grafik und eher mittelmäßiges Gameplay 🤔.
Bin dabei. Hatte schon Spaß mit dem ersten Teil.
Spielen werde ich The Outer Worlds 2 und wenn es so gut wird wie Teil eins, bin ich zufrieden, aber irgendwie sprechen mich die ganzen Trailer und das Gameplay nicht wirklich an. 😅
Ich habe den ersten Teil ein paar Stunden gespielt , war nicht wirklich begeistert spielerisch dazu das mitlesen dauerhaft , ich bin zu alt / 62 um Sprachen wg einem Spiel zu lernen . Teil 2 , das identische Problem und dazu einiges das ich gesehen / gelesen habe was mir absolut auch nicht gefällt . Bin kein Gamepass Abo Zahler und kaufen werde ich es nicht .
Ich finde es, wie den 1. Teil auch schon, durchaus interessant und mir gefällt auch die Grafik. Was mir, wie auch schon im 1. Teil wieder nicht gefällt ist die Mitleserei der Untertitel, da keine deutsche Sprachausgabe dabei.
Frage mich nur wieso? Beim 1. Teil konnte ich es ja noch verstehen wg. kleinem Studio und fehlender Ressourcen aber das kann man ja dank MS vom 2. Teil ja wohl nicht mehr als Grund nennen!
Einfach Schade!
Kann ich nur zustimmen. Das ständige gelese der Untertitel hat mir auch das durchspielen verdorben. War eigentlich sehr fortgeschritten im Spiel. Habe es dann abgebrochen.
Must have Game! 🙂
Die Vorfreude ist irgendwie verschwunden.
Werde es ab trotzdem spielen und schauen, ob es etwas für mich ist. Allerdings erst im Dezember.