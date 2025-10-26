The Outer Worlds 2: Neues Universum, neue Crew, neuer Launch-Trailer

Das lang erwartete Sci-Fi-RPG-Sequel von Obsidian Entertainment startet mit neuer Kolonie, frischer Crew und jeder Menge Action ins nächste Abenteuer.

Mit The Outer Worlds 2 kehrt Obsidian Entertainment in sein preisgekröntes Sci-Fi-Universum zurück.

Das Spiel führt in eine völlig neue Kolonie mit neuen Charakteren, Waffen und Gegnern. Spieler:innen erwartet ein actiongeladenes Rollenspiel voller Entscheidungen, bissigem Humor und scharfem Weltraumsatire-Flair. Der Launch-Trailer kündigt ein neues Abenteuer an, das die Grenzen der bekannten Galaxie sprengt und das erfolgreiche Konzept des Vorgängers mit frischen Ideen erweitert.