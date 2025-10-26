The Outer Worlds 2: Neues Universum, neue Crew, neuer Launch-Trailer

Mit The Outer Worlds 2 kehrt Obsidian Entertainment in sein preisgekröntes Sci-Fi-Universum zurück.
Das Spiel führt in eine völlig neue Kolonie mit neuen Charakteren, Waffen und Gegnern. Spieler:innen erwartet ein actiongeladenes Rollenspiel voller Entscheidungen, bissigem Humor und scharfem Weltraumsatire-Flair. Der Launch-Trailer kündigt ein neues Abenteuer an, das die Grenzen der bekannten Galaxie sprengt und das erfolgreiche Konzept des Vorgängers mit frischen Ideen erweitert.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die letzten Trailer gefallen mir wieder besser, langsam bekomme ich richtig Lust auf das Spiel.
Nach Ninja Gaiden 4 fange ich damit an. Kann’s kaum erwarten🤗🤗🤗
Es ist von Obsidian Entertainment. Da weiß ich jetzt schon das Qualität geliefert wird. Besonders was Storytelling und Charakterdarstellung angeht.
Hat mich jetze mal sowas von nit abgeholt, vielleicht geb ik dem Game ma ne Chance 😅✌🏻 danke für die Info
Fixt mich schon wieder an, wie damals Teil 1, aber was mich bei dem Titel schon wieder richtig nervt ist die fehlende deutsche Synchronisation, zumal es diesmal ein großer Launch der XGS ist, da ist so etwas eigentlich Pflicht!
Ich hab Avowed auch deswegen abgebrochen, ging überhaupt nicht da einfach zuviel Text zu lesen, was den Spielfluss zu sehr leiden ließ! Ne, muss nicht sein!
Vielleicht kriegt MS es ja jetzt dann Dank der tollen Preissteigerung hin, alle XGS Titel zu lokalisieren, denn wenn ich schon überall zocken kann mit sämtlichen Geräten, dann möchte ich auch die Wahl von sämtlichen Sprachen haben.
Ein geiles Beispiel ist da Hogwarts Legacy, die nicht nur sämtliche Sprachen lokalisiert hatten, sondern auch noch die Lippenbewegungen auf die jeweilige Sprache angepasst haben, damit es richtig authentisch wird, was ich echt Mega finde!
Leider passt es zeitlich gerade nicht