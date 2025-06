The Outer Worlds 2: Neuverteilung von Fähigkeitspunkte nicht möglich

Wie ihr in The Outer Worlds 2 eure Fähigkeitspunkte verteilt und welchen Spielstil ihr auf eurem Abenteuer spielen wollt, darüber solltet ihr euch vorher schon im Klaren sein.

Denn, wie Game Director Brandon Adler erzählt, könnt ihr eure Punkte nicht noch mal zurücksetzen und neu verteilen. Damit will man den Aspekt eines Rollenspiels unterstreichen, in dem man mit seinen Entscheidungen leben muss, weil man sie im Nachhinein nicht ändern kann.

Adler sagte dazu: „Es gibt viele Spiele, in denen man unbegrenzt seine Fähigkeiten neu verteilen kann, und in diesem Fall spiele ich nicht wirklich eine Rolle, weil ich zwischen verschiedenen Charakteren hin und her springe – mein Charakter ist ein großartiger Attentäter, der aus großer Entfernung schießt, und dann, oh, weißt du, jetzt werde ich ein Redner, dann skille ich wieder um, und es ist wie … für mich ist es nicht falsch, dass Leute gerne so spielen.“

„Wenn wir The Outer Worlds 2 machen, möchte ich sicherstellen, dass das Rollenspiel wirklich stark ist. Ich möchte sicherstellen, dass man seinen Charakter aufbaut und wirklich alles gibt – damit das Rollenspiel während des gesamten Spielerlebnisses zum Tragen kommt.“